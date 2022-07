La cena de Georgina Rodríguez no es tan 'glamourosa' como te imaginas

Es sabido por todos que Georgina Rodríguez siente perdición por los ibéricos. En su docuserie quedó demostrado que un buen plato de jamón, chorizo o fuet no puede faltar ni en su jet privado, ni en una cena con amigos... incluso en una escapada a la nieve, donde sorprendió a todos comiéndose un bocadillo de chorizo. "Amante del choripán", dijo la modelo haciendo referencia a esta comida típica de Argentina. En su casa también disfrutan de ellos habitualmente, ya que tal y como ella misma contó, sus hijos han heredado su pasión. "No sabes cómo les gustan los ibéricos... me han salido muy españoles", dijo en Soy Georgina. Sin embargo, también tiene otros placeres gastronómicos que, lejos de ser muy exclusivos, son de lo más cotidianos para cualquier persona.

Así lo ha demostrado la novia de Cristiano Ronaldo compartiendo esta foto en la que vemos cuál fue su cena. "Buenas noches", escribió Georgina junto a esta imagen y la canción Yummy (que quiere decir rico, delicioso) de Justin Bieber sonando de fondo. Aunque muchos pudieran pensar que sus menús son muy exclusivos, la modelo solo necesita una taza con leche y galletas de las de toda la vida para ser feliz. Eso sí, que no falte una buena manicura plateada con glitter.

Georgina se encuentra estos días en Madrid, donde ha aprovechado para ir al concierto de Rosalía. Acompañada de sus hijos, Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina, la modelo no quiso perderse el show que ofreció la cantante en el WiZink Center, donde coincidió con otros muchos rostros conocidos. Además, también disfrutó de esta noche de música junto a sus 'Queridas team': no faltó la hermana de Georgina, Ivana Rodríguez; y sus inseparables Elena Pina, Iván García y Mamen Morales. Todos juntos pudieron conocer en primera persona a la propia Rosalía, tal y como demuestra esta imagen en la que aparece a su lado su novio, el cantante Rauw Alejandro.

Una pasión heredada

La novia del futbolista portugués confesó en Soy Georgina que el embutido le había gustado desde que era pequeña y fue en gran parte, por su padre, que le compraba en muchas ocasiones. "Tengo un metabolismo muy rápido y espero, toco madera, que no me cambie, porque me encanta comer y disfruto mucho", confesó en su reality de Netflix. Georgina siente adoración por los ibéricos, pero eso no quiere decir que a veces disfrute de los menús más exclusivos en lujosos restaurantes. Junto a Cristiano Ronaldo la hemos visto probando platos de grandes chefs, aunque está claro que en lo que a gastronomía se refiere, ella prefiere la comida de toda la vida.