La coquetería de Alana y el talento de Mateo con el balón: las anécdotas de Georgina Rodríguez y los peques en el estadio

¿Cómo ha sido la tarde de domingo en casa de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? La propia modelo ha compartido los detalles de uno de los planes familiares que encantan a los peques, al menos así parece viendo las imágenes. Acompañada por Cristiano Jr., Alana, Mateo y Eva, se fue al estadio Old Trafford para animar al equipo de Cristiano, el Manchester United, una visita en la que se pudo comprobar la coquetería de las peques de la casa y también que la habilidad del futbolista ha saltado a la siguiente generación. Mateo y Cristiano Jr., de doce años, no se despegaron del balón durante esta visita al campo en cuyos pasillos se pudo ver lo bien que manejan ya el esférico, sobre todo Mateo, de cinco años, que no dudó en sostener el esférico con la espalda. Un equilibrio perfecto que seguro ha aprendido de su padre, uno de los mejores jugadores del mundo.

El atuendo que llevaban, pantalones y camiseta deportivos, contrastaba con lo “arregladas” que iban sus hermanas. Como buenas fashionistas, Alana Martina y Eva se pusieron sus vestidos más elegantes y además posaron como auténticas modelos, algo que han aprendido seguro de Georgina. A sus cinco años (Alana los cumple en noviembre), a las niñas les encanta disfrazarse y así Eva parece que llevaba uno de sus trajes de princesa, con la falda de tela satinada en tono rosa brillante y mangas de farol. Alana dio un paso más combinando su vestido rosa con falda de volantes de tul con unas gafas de sol, que levantaba presumida mientras posaba con la mascota del equipo, y un abrigo con un divertido detalle, un lazo, en la capucha. Sin duda las dos dominan ya lo de posar antes las cámaras, aunque Eva todavía parece que se quiere esconder tras su hermano mayor cuando salta el flash. Georgina presumió también de estilazo con un ajustado vestido en tono crudo, botas de caña alta y bolso de marca.

Solo faltaba la benjamina, Bella Esmeralda, que nació el pasado mes de abril y es todavía demasiado pequeña para el ajetreo de un campo de fútbol. Quizá estas imágenes se puedan ver en la segunda temporada del reality Soy Georgina que la modelo prepara. Su vida se convierte en protagonista de nuevo de un programa que sigue su rutina diaria junto a los suyos y que en su primera temporada arrasó en audiencia, convirtiéndose en un fenómeno internacional. El lado más desconocido de la modelo se refleja en esta serie que muestra los gustos e inquietudes la española.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez cumplieron hace solo unas semanas su primer año en Manchester, unos meses que no han sido nada fáciles para la pareja. El pasado mes de abril sufrieron uno de los peores golpes de su vida al perder al mellizo de Bella Esmeralda en el parto, una triste experiencia de la que poco a poco se han ido recuperando gracias al apoyo que se han dado el uno al otro y al amor de los suyos. Por el momento, a pesar de que el jugador había manifestado su deseo de marcharse a otro equipo, seguirán en Manchester al menos durante otra temporada.