El futbolista y la modelo, orgullosos de su niña Alana Martina, la hija de Cristiano y Georgina, celebra su quinto cumpleaños con un llamativo cambio de look La pequeña, que posa en el regazo de su feliz papá, ha cambiado su habitual pelo corto rizado por uno liso largo con trenzas

En casa de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están de celebración, ya que su hija Alana Martina acaba de soplar 5 velas convertida en una niña adorable cuyo parecido físico con sus padres es más que notable. "¡Feliz cumpleaños,mi amor!", le ha dicho el futbolista portugués a su pequeña en este día señalado, donde seguro todos los miembros de la familia se han volcado en ella.

El delantero luso ha querido posar con la protagonista en su regazo y compartía una bonita imagen de los dos juntos, donde apreciamos no solo el cariño que los une sino también el llamativo cambio de look de la jovencita. Así, ha cambiado su habitual pelo corto rizado por uno liso largo con trenzas que, de cualquier manera, le queda igual de bien para resaltar su indudable belleza.

La orgullosa mamá tampoco ha dejado escapar la ocasión para expresar el amor que siente por Alana, respondiendo a la instantánea de padre e hija con el emoticono de un corazón. Lo mismo ha hecho Katia Aveiro, hermana de Cristiano y tía de la pequeña, quien transmitía su profundo afecto al ver la fotografía. Ha sido un sábado para festejarlo todos juntos en su hogar de Manchester, con la presencia cómo no de los otros hijos de la pareja: Cristiano Jr. (12 años), los mellizos Eva y Mateo (5) y Bella Esmeralda, que tiene casi siete meses.

Así fue el nacimiento de Alana, contado por Georgina

Rememorando cómo fue la llegada al mundo de la pequeña hace cinco años, Georgina contaba en las páginas de ¡HOLA! cómo fue ese instante tan inolvidable en el que la tuvo por primera vez en brazos. "Ha sido una experiencia muy diferente a lo que imaginaba. Siempre impresiona el momento del parto, pero trataba de no pensarlo demasiado. Así que me centré en hacer vida normal hasta que llegara el día del nacimiento de Alana Martina", relataba la modelo e influencer.

"Cristiano me decía que estuviera tranquila pues había sido muy responsable durante todo el embarazo y que Dios me iba a ayuda", explicó. "Un detalle que nos encantó fue que la doctora creó una atmósfera única al ponernos una canción de Alicia Keys mientras nuestra hija venía al mundo. Mi niña y la música siempre han ido de la mano cuando estaba en mi vientre y esta no podía falta en su nacimiento. Fue memorable", se felicitaba Georgina Rodríguez.

Cristiano, de baja con su club y con la vista puesta en el Mundial

Por su parte, Ronaldo ha podido pasar más tiempo con los suyos en este fin de semana puesto que está de baja en su club y se ha perdido los dos últimos partidos. Su entrenador, Erik Ten Hag, confirmó en rueda de prensa hace unos días que su estrella no podría acompañarle en los duelos contra el Aston Villa y el Fulham. "Está enfermo y por eso no juega", contó el técnico de los 'diablos rojos' sobre el delantero nacido de 37 años nacido en Madeira.

Al mismo tiempo, Cristiano ya tiene la vista puesta en el Mundial de Qatar 2022 que arranca el próximo domingo y donde él vuelve a ser el líder indiscutible de la selección lusa. Su debut será el 24 de noviembre contra Ghana y el crack cuenta ya los días para que llegue la hora de saltar al campo. "Una vez más, ¡listos para levantar el nombre de Portugal muy alto!", ha arengado CR7 a los aficionados del país vecino.

