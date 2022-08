Comparte una nueva foto de la pequeña ¡Todos a la playa!: Georgina Rodríguez apura el verano con sus hijos y así lo disfruta Bella Esmeralda La modelo ha pasado una agradable jornada de baño y paseo con sus niños, donde no faltaba la benjamina de la casa

Cuando apenas quedan cinco días para termine agosto, Georgina Rodríguez continúa apurando lo que queda de las vacaciones escolares en compañía de sus hijos. Antes de que los niños vuelvan al colegio en septiembre, la entregada mamá ha disfrutado de una jornada en la playa con Cristiano Ronaldo Jr, Alana Martina, Eva, Mateo y la pequeña Bella Esmeralda. Precisamente, la modelo e influencer compartía una nueva y adorable imagen de la bebé, donde podemos ver a la benjamina de la casa vestida con un look de lo más veraniego.

Los cinco no solo se daban un refrescante baño, sino que también han tenido tiempo para contemplar el precioso atardecer frente al mar y darse un paseo ya entrada la noche. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo disputaba este sábado un partido de la Premier League con el Manchester United aunque sigue deshojando la margarita sobre su futuro. Dentro de muy poco, sabremos si tanto el jugador portugués como su familia cambian o no de aires. ¿Quieres ver todas las imágenes? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

