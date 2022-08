El tatuaje de Georgina Rodríguez y el emotivo significado que podría esconder

Georgina Rodríguez ha disfrutado de unas placenteras vacaciones en Cerdeña, mientras Cristiano Ronaldo está inmerso en la nueva temporada con su equipo el Manchester United. La novia del futbolista ha aprovechado su estancia en la isla para disfrutar con amigos y hacerse un tatuaje que podría esconder un significado muy especial. La modelo e influencer ha elegido el dibujo de un angelito sujetando una pequeña luna en sus manos, un tatuaje que podría habérselo hecho en honor a su bebé fallecido, el gemelo de su hija Bella Esmeralda que falleció al nacer el pasado mes de abril.

Un gesto que ha llamado la atención de sus seguidores, ya que Georgina cada vez que recuerda al hijo que perdió lo acompaña de un emoticono de un angelito como homenaje. El recuerdo de su bebé fallecido está muy presente en todo momento. A principios de verano Gio compartió la imagen de un atardecer con la que quiso rendir tributo a su niño haciendo una foto del cielo y poniendo un emoticono de un corazón y un angelito que representaba a su bebé. Es por ello que sus fans apuntan a que este tatuaje se trata de un recuerdo de por vida al bebé que perdió.

Georgina eligió como tatuador al español Berni, que se ha mostrado encantado de conocer a la modelo de Jaca. "Gracias Georgina por esta semana, increíble ha sido tatuarte y conocerte. Gratas sensaciones me llevo. Nos vemos pronto”, compartió el artista. Pero no solo ella se animó a inscribir un dibujo en su piel, su íntima amiga Elena Pina también se hizo uno y se dibujó de un corazón con el símbolo de la paz en uno de sus dedos. Elena no solo se ha convertido en la mano derecha de Georgina, sino que la acompañarla en cada uno de sus viajes y todo tipo de eventos, como pruebas de vestuario, partidos de fútbol... "Es una de mis mejores amigas. Me ayuda muchísimo con todo, con los niños... y nos entendemos a la perfección", contaba en su reality Soy Georgina.

Georgina ha disfrutado de estos días de descanso con tres de los miembros de su grupo ‘Las Queridas Team', su grupo de amigos de toda la vida entre los que están Elena Pina, Mamen Morales e Iván García, que nos regalaron momentos tan divertidos en su documental. Juntos han disfrutado del sol, la playa y los baños en alta mar. Días después de visitar el Santuario de Fátima, en Portugal, la modelo viajó a Cerdeña para disfrutar de la isla con amigos, mientras el futuro de Cristiano Ronaldo en el fútbol sigue siendo incierto. Son muchas las especulaciones en torno al jugador luso, pero a día de hoy continúa vinculado al Manchester United. Abandonen o no finalmente su residencia en la ciudad inglesa, la pareja seguirá muy unida y pendiente de sus cinco hijos: Cristiano Jr, de doce años, los mellizos Eva y Mateo, de cinco, Alana Martina, de cuatro, y la benjamina Bella Esmeralda, de cuatro meses.