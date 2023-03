Los titulares más comentados que ha dado Georgina Rodríguez en su primera entrevista en televisión

Coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de su reality (que nosotros ya hemos visto en primicia), Georgina Rodríguez ha acudido al plató de El Hormiguero para dar su primera entrevista en televisión. Muy nerviosa, la modelo, empresaria e influencer apareció con un ajustadísimo vestido negro que resaltaba sus curvas, taconazos, joyas espectaculares y su larguísima melena lisa, además de un maquillaje muy favorecedor. Su visita al programa de Pablo Motos provocó un enorme revuelo, ya que todos sabían que iba a dar muchos titulares... y así ha sido.

"Todo lo que se imaginen, lo van a ver"

Al preguntarle qué es lo que vamos a ver en la nueva temporada de Soy Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo respondió así, provocando la sorpresa de todos y el aplauso de sus seguidores, que están deseando que llegue este viernes 24 de marzo para ver los capítulos. "Se van a sentir muy identificados y les va a encantar", dijo desvelando que van a descubrir cosas que no sabían tanto de su vida como de la de Cristiano.

"A mí me encantan mis hijos todo el día, pero los de los demás no"

Tanto Pablo Motos como el público no pudieron evitar reírse al escuchar esta respuesta. Georgina confesó que su tiempo está totalmente absorbido por sus hijos y que, como es muy organizada, eso le facilita las cosas en su día a día. "Lo siento... a ver, los de mis amigas y mi sobrina sí", dijo entre risas. "Las madres tenemos la paciencia que Dios nos da para educarles, pero hay veces que si con los nuestros nos cuesta, imagínate con los de los demás".

"Me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando"

Durante la entrevista, Georgina habló de temas que normalmente no suele tocar y se mostró muy indignada al contar que en el colegio hay veces que otros niños pegan a sus hijos. "Bueno, ¿y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender?", le preguntó a uno de sus hijos hace unos días cuando salió llorando de clase. "Claro, yo les inculco tanto el 'no pegues'... Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti. Pero son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando".

"Somos muy poco materialistas"

Otro momento muy divertido tuvo lugar cuando Motos le preguntó que qué se le puede regalar a alguien que lo tiene todo. La respuesta de Georgina no pudo ser más romántica y confesó que este año Cristiano le regaló "su tiempo". "Casualmente mi cumpleaños siempre coincide con partidos y paso muy pocos cumpleaños con él y nuestros hijos también. Este año me sentí superfeliz, porque me regaló su tiempo y pude compartir mi cumpleaños con él". ¿Y qué le regala ella al futbolista? "Es muy poco materialista, bueno, somos muy poco materialistas. Le he regalado tres coches y ya no le regalo más, ya no es original".

"Era tan guapo que daba vergüenza mirarle"

La modelo habló también del momento en el que vio por primera vez a Cristiano y dijo esa frase, alabando el atractivo de su novio. La primera vez que hablaron fue cuando coincidieron en un evento de moda de una tienda y Georgina asegura que fue él el que dio el primer paso: "Yo soy muy vergonzosa. Fue poco a poco".

"Las mujeres están muy bien cuidadas"

"Es un país maravilloso. He de reconocer que fui muy condicionada por las habladurías y por lo que se escucha, pero es un país muy seguro y muy familiar. Cuidan muchísimo a las mujeres, a sus hijos... la gente es muy detallista y muy generosa", afirmó.

"A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida"

Pablo Motos quiso saber qué hace cuando Cristiano Jr., Mateo, Eva o Alana Martina se dejan comida en el plato y ella contestó: "Siempre les digo, la comida no se deja, si no, para merendar". "A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo: 'Esto es lo que os puede pasar'", dijo confesando que ella de pequeña también comía muy mal: "Ahora les veo y me identifico mucho con ellos, pero es que tienen que comer".

"Por cuestión de tiempo no he podido aceptar ningún papel"

La influencer y empresaria tiene claro que se le daría muy bien ser actriz, aunque todavía no ha podido trabajar de ello. "Desde pequeñita he hecho danza clásica, que es intrepretar. Es muy sacrificado pero da muchas tablas para la vida. Yo creo que gracias al ballet soy quien soy", dijo haciendo referencia a la disciplina, el trabajo que tienes que hacer con tu cuerpo... "Hoy lo haces, trabajas, y practicas o nunca llegarás a conseguirlo. Me ha enseñado disciplina, compañerismo, paciencia... aunque bueno, ahora soy muy impaciente, lo quiero todo para ayer".

"Es algo que nunca estuvo en su cabeza"

Georgina se mostró muy simpática al decir que le "persiguen" las obras pero contó que, por fin, ha terminado de reformar su casa de Madrid. "Queremos una casa operativa en Madrid... nunca se sabe. Tenemos muchos hijos y Junior ya es cada vez más mayor y quiere ser jugador de fútbol, y no sabemos el futuro...". En ese momento, las hormigas comentaron: "Y podría ser que Cristiano fiche por el Atlético de Madrid, que nunca se sabe". "Esa opción nunca estuvo en mente, en su cabeza", respondió Georgina de manera rotunda, poniendo fin a los rumores que surgieron.

"Soy muy afortunada por haber sido la elegida"

Al hablar del futbolista portugués, ella solo tiene palabras de amor y admiración: "Es maravilloso, es un padre diez, es un hijo diez, hermano, amigo, pareja, jefe, empleado... Es maravilloso en todos los sentidos. Muchas veces estamos en casa todos comiendo, le miro y pienso: 'Jolin, qué afortunada soy, el gran trabajo que hemos hecho y lo afortunada que yo me siento de haber sido la elegida por él para crear esta bonita familia... Y me voy la cama superfeliz".

"Tengo 150 bolsos"

En el reality de Soy Georgina volveremos a ver el espectacular despliegue de ropa, joyas, calzado y complementos de la modelo española. La novia de Cristiano Ronaldo ha comentado que en su casa de Riad tienen un vestidor realmente espectacular cuyas dimensiones nadie puede llegar a imaginarse y, al contar los bolsos que debe tener, dijo esa cifra aproximada.