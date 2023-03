Ivana Rodríguez y el 'momento octopus' del que todo el mundo habla

El paso de Georgina por El Hormiguero será recordado, además de por sus titulares más comentados, por la divertida intervención de su hermana, Ivana Rodríguez. Gracias a su participación, todo el público del programa se llevó un televisor a casa. Lo único que tuvo que hacer fue responder correctamente a la siguiente pregunta: "¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo?". Ivana, de 32 años, levantó la mano muy segura de sí misma, pero comenzó a dudar cuando Georgina dijo que tanto ella como todas 'Las Queridas' eran "casi licenciadas". "Me están metidiendo mucha presión", exclamó. Pero respondió rápidamente y acertó. "A ver, me sonaba algo de octupus en latín. ¿Puede ser ocho?", dijo. Pablo Motos no confiaba mucho en ella, pero Georgina tenía claro que no iba a fallar. "Cuando ha dicho lo del latín he pensado que lo acertaba seguro", añadió con orgullo.

Este momento se ha viralizado y la propia Ivana lo ha bautizado como "mi momento octopus". Además, al llegar a casa lo ha compartido en sus redes sociales con el siguiente texto: "Me la he jugado, pero bien. Que se note que soy casi licenciada (léase lisensiada) jajajaja. Mi profesor de latín del bachiller y mis profesores de la universidad estarán orgullosos de mi aporte etimológico. Prometo que soy así de crack siempre y de friki lingüista también. Dudar he llegado a dudar, qué responsabilidad dejar a todas esas personas sin la televisión. ¡Nos lo hemos pasado pipa! ¡Mi hermana espectacular! ¡Y nos llevamos teles todo el público".

Carlos García, pareja de Ivana y padre de su hija Deva, también mostró su admiración hacia ella. "Amor no esperaba menos y a la vez muy orgulloso de ti. Nunca te arrugas ni te escondes ante los retos o la presión. Muy iguales en eso también. Lo único que en nuestro coche de dos puertas la tele no entra", dijo entre risas.

¿Por qué todo el mundo habla de este momento?

La intervención de Ivana no ha pasado desapercibida para sus seguidores, pues más de uno ha matizado su respuesta. "Cariño, octopus es griego, no latín. Te la has jugado bien, pero tus profesores se van a reír un rato de tu latín", le ha dicho una seguidora. Según la RAE, pulpo proviene del latín poly̆pus, y este del griego πολύπους polýpous. Otra seguidora ha señalado que octopus es pulpo en inglés. De hecho, el término octopus es una forma abreviada de la palabra científica octopod, que se deriva del griego októpous y significa ocho pies.

