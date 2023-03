Georgina Rodríguez y sus secretos más sorprendentes: un tatuaje 'hecho' por Cristiano y las ofertas para ser actriz

Como una auténtica estrella internacional, así ha sido recibida Georgina Rodríguez la noche de este miércoles en El Hormiguero. Es la primera vez que se sienta en un plató de televisión, y aunque está acostumbrada a convivir con los flashes, ha reconocido al llegar que estaba algo nerviosa porque es "muy vergonzosa". La pareja de Cristiano Ronaldo ha compartido los detalles más sorprendentes de su vida. Desde el tatuaje que lleva en homenaje a su hijo Ángel a la primera escapada que hizo con su pareja o la oferta de ser actriz que no ha aceptado, la modelo ha mostrado su lado más desconocido.

VER GALERÍA

-Hemos visto los primeros capítulos de la nueva temporada de 'Soy Georgina' y sabemos cómo conoció a Rosalía

-Georgina recuerda el momento crítico que vivió Cristiano y que propició su marcha de Manchester

Cris Jr, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda son la gran prioridad de la modelo, que se refugia en los niños para superar la dolorosa pérdida de su bebé, Ángel. Los cinco tienen personalidades muy distintas y a veces se pelean entre ellos, pero en el colegio "les pegan y no se defienden, se hunden". Georgina ha contado que se siente "super orgullosa" de la educación que les está dando porque no quiere que sus hijos peguen a sus compañeros. Cristiano y ella quieren que los niños tengan presentes los orígenes humildes de la familia y les enseñan que "hay que cuidar las cosas y agradecer porque la gente no está obligada a tratarte bien por ser hijo de".

La pareja tiene fijada su residencia en Arabia Saudita desde el inicio de 2023. "Es un país maravilloso, he de reconocer que fui muy condiconada por lo que se escucha, pero es un país muy seguro y muy familiar. Cuidan mucho a las mujeres, a sus hijos, la gente es muy detallsita y generosa..", ha explicado a Pablo Motos. Tanto en este nuevo destino como en las otras ciudades en las que han vivido, Gio lleva a cabo la misma rutina: "hijos, colegio, entreno, restaurantes y trabajar"

Es un gran reclamo para marcas internacionales que la eligen como embajadora, protagoniza muchos shootings y está al frente de la logística de su hogar. Es precisamente la falta de tiempo lo que ha hecho que Georgina rechaze ofertas para hacer cine: "Por cuestión de tiempo no he podido aceptar ningún papel". La influencer considera que "se me daría bien porque he hecho danza clásica que es interpretar". El ballet sigue formando parte de su vida ya que esta disciplina que empezó a practicar de niña le ha dado importantes lecciones y le ha hecho ser quien es.

Georgina tiene varios tatuajes llenos de significado e historia. En el antebrazo lleva uno que homenajea a su bebé Ángel y también tiene un dibujo que le recuerda el inicio de su relación con Cristiano Ronaldo, momento en el que su vida cambió para siempre. Durante su primer viaje a París con el jugador, escapada de la que ¡HOLA! mostró las imágenes, en la mesilla del hotel había un block de notas en el que el deportista puso CG (las iniciales de ambos) y un corazón. La modelo se guardó aquel cuaderno y durante un viaje el verano pasado a Cerdeña decidió trasladarlo a su piel. Ese mismo dibujo lo ha convertido en obra de arte su cuñado, el escultor Carlos García.

-Georgina cuenta entre lágrimas cómo la ayudó Cristiano Ronaldo tras la pérdida de su bebé

La nueva temporada de su reality

Cuenta las horas para el estreno este viernes 24 de marzo de la segunda parte de su reality de Netflix, Soy Georgina, en el que "todo lo que imaginen" los espectadores "lo van a ver, se van a sentir muy identificados y les va a encantar". La modelo ha recordado que cuando le propusieron protagonizar este formato estaba en Turín volviendo del colegio de los niños y le encantó la idea, "pero me quitó el sueño". Cuando compartió la propuesta con su círculo íntimo contó con todo su apoyo. De hecho tanto Cristiano como su grupo de amigos y sus familiares aparecen a lo largo de los capítulos.