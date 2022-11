La confesión más desgarradora de Cristiano Ronaldo: 'Guardo las cenizas de mi hijo Angel. Hablo con él todo el tiempo'

Cristiano Ronaldo está atravesando un momento muy complicado en su vida, tanto a nivel personal como en el mundo del fútbol. El deportista se ha pronunciado por primera vez acerca de ambos temas en una entrevista en el Reino Unido en la que se ha sincerado sobre cómo vivieron en familia la pérdida de su hijo el pasado mes de abril. "Es probablemente el peor momento que he vivido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo vaya normal y cuando tienes ese problema es difícil", ha asegurado el delantero durante la conversación con el presentador británico Piers Morgan, en la que ya habló sobre su situación profesional en el Manchester United.

"No entendíamos por qué nos pasaba eso", ha comentado Cristiano Ronaldo al recordar lo ocurrido el pasado mes de abril cuando nació su hija Bella Esmeralda al tiempo que fallecía su hermano mellizo. Solo dos días después de la pérdida de su mellizo, Cristiano volvió al trabajo, mientras la familia se centraba en intentar recuperarse de la dura pérdida pero sin poner una pausa en la frenética agenda de la liga y los diferentes campeonatos. A pesar de que en el campo de fútbol recibió el cariño de los hinchas y sus seguidores les expresaron su cariño desde todas las partes del mundo, el duelo fue complicado. "Como sabes el fútbol siguió, no paró, y pasar por ese momento fue el más difícil de mi vida. Para mí y para mi familia, especialmente para Gio", ha añadido el futbolista.

Además, Cristiano se ha sincerado sobre la dificultad que tiene el celebrar el nacimiento de un bebé cuando has perdido a otro a la vez: "Es una locura. A veces intento explicarlo a mi familia y amigos y les digo que yo nunca me había sentido tan triste y feliz al mismo tiempo. Nunca (...) No sabes si llorar o sonreír. No sabes reaccionar". Sin embargo, el proceso de recuperación continúa y el deportista ha admitido que no han querido desprenderse del todo de su bebé: "Las cenizas de mi hijo están, como las de mi padre, en mi casa. Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar", ha asegurado el jugador de fútbol portugués, que perdió a su padre en 2005. "Las guardo conmigo en una pequeña capilla que tengo en el piso de abajo, las de mi papá y las de mi hijo", ha añadido.

Tanto Georgina Rodríguez como Cristiano Ronaldo han hablado en repetidas ocasiones sobre cómo la fe les ha ayudado a atravesar los peores momentos de su vida, por lo que en esta ocasión con más motivo aún se han apoyado en la religión. Cuando el pasado 18 de abril el futbolista y la modelo daban a conocer lo ocurrido, lo hacían con estas sentidas palabras: "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad".

Desde entonces la pareja se ha centrado en su familia, en sus cinco hijos, Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina y Bella Esmeralda, mientras que el futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United queda descartado después de su polémica entrevista, que se emitirá al completo entre el miércoles y jueves en Reino Unido.