Su vuelta a Reino Unido no ha sido como esperaban El sueño truncado de Cristiano y Georgina y su futuro incierto tras las explosivas declaraciones del jugador Ahora más que nunca, el destino del futbolista portugués y su familia está en el aire después de un año repleto de sinsabores en Manchester

La esperadísima vuelta a casa del hijo pródigo no ha sido como ellos esperaban. Ni para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, ni para el club donde milita el astro portugués. Cuando hace poco más de un año se anunciaba el regreso del jugador a su adorado Manchester United, todo eran alegrías y grandes expectativas por ambas partes. 14 meses después de aquello, la experiencia para el jugador luso y su familia está siendo de todo menos fabulosa.

Cristiano recuerda con dolor la pérdida de uno de sus mellizos y la hospitalización de su hija

Así lo reflejan las últimas palabras dichas por el delantero, unas declaraciones explosivas contra la entidad de la que forma parte y donde hace alusión no solo al ámbito profesional que le rodea sino también al plano personal que más le afecta. El hecho de que el goleador de 37 años haya hablado de esta forma tan dura y crítica sobre lo que le ha dolido de los suyos, no calma precisamente los ánimos sino más bien todo lo contrario.

Poco a poco se ha ido apagando la ilusión que mostraban por su vuelta

De hecho, sus contundentes afirmaciones le sitúan a día de hoy más fuera que dentro de los red devils, algo que lógicamente también implica de forma indirecta a su pareja. Aunque tiene contrato en vigor y esto no es algo fácil de romper de la noche a la mañana, está por ver qué futuro le espera a CR7 de aquí en adelante. Lo que es evidente es que la ilusión que mostraban tanto él como Georgina cuando se instalaron en la ciudad inglesa se ha ido apagando poco a poco y, tal vez, ya no haya vuelta atrás.

¿Qué pasa con Cristiano? Sus hermanas lo defienden y Georgina lanza un enigmático mensaje

Desde que regresó a Manchester, Cristiano no ha logrado que su equipo triunfe a nivel de títulos ni él tampoco ha sobresalido de forma regular en lo individual. Su relación con el actual entrenador es inexistente e incluso fue apartado del primer equipo por un sonado gesto de indisciplina, además del episodio donde tiró de un manotazo el móvil de un aficionado. Todo esto de por sí ya sería motivo suficiente para vivir en una situación tensa y nada apetecible, pero sin duda lo más importante es lo que tiene que ver con lo íntimo y sentimental.

Cristiano, muy dolido por no recibir el apoyo del club cuando su hija estuvo enferma

El jugador se ha quejado de muchos aspectos que rodean al United, pero si hay algo que le ha marcado profundamente es lo que tiene que ver con su hija pequeña y el mellizo que perdió durante el parto de Georgina. "La familia es lo más importante", ha dicho el futbolista en no pocas ocasiones. Visto lo cual, lo que para él resulta imperdonable es la "falta de empatía", ha dicho, que tuvo su club cuando les trasladó que su bebé había sido ingresada a los tres meses de nacer y necesitaba estar con ella.

Primeras palabras de Cristiano tras la pérdida de uno de los bebés que esperaba con Georgina

El crack ha deslizado que desde las altas esferas del Manchester United lo vieron como una excusa para incorporarse tarde a la pretemporada del equipo. Muy posiblemente, desde aquel momento, algo se rompió para siempre entre club y jugador. Cristiano no solo no sentía arropado por los suyos, sino que además se veía en buena parte vilipendiado. Ahora se entiende mejor los deseos de Ronaldo por abandonar como fuera la entidad durante el verano, aunque eso no pudo concretarse por la dificultades que un fichaje como el suyo conllevan.

El futuro del jugador y su familia, una verdadera incógnita

Ahora, el mercado de invierno le abre una nueva puerta y veremos si finalmente logra desvincularse del United, ya que la relación está completamente rota y Cristiano no ve el momento de cambiar de aires. De ejecutarse su marcha, ya sea rumbo a otro equipo inglés o fuera del Reino Unido, a él lo acompañarán lógicamente Georgina Rodríguez y sus hijos: Cristiano Jr (doce años), Alana, Mateo y Eva (de cinco) y Bella Esmeralda, que apenas tiene siete meses.

Georgina no se separa de su hija mientras Cristiano se deja la piel con Portugal

No hay que remontarse mucho tiempo atrás para recordar cómo Cristiano Ronaldo y Georgina comenzaron esta nueva etapa con gran emoción. Ambos conocían perfectamente cómo es la vida en Reino Unido después de haber residido allí, aunque no juntos: él como ídolo veinteañero de los 'diablos rojos' en Old Trafford y ella trabajando como au pair en su juventud cuidando a niños.

Georgina hablaba de Manchester como 'hogar, dulce hogar'

En septiembre del año pasado, la propia modelo e influencer escribía estas significativas palabras tras la grata bienvenida que habían recibido: "Hogar, dulce hogar", decía sin sospechar el agrio devenir que estaba por llegar. Las mudanzas nunca son fáciles, pero Cristiano y su familia la estaban afrontando con muchas ganas después de dejar atrás Turín (Italia), donde el crack había jugado durante tres temporadas en las filas de la Juventus.

Georgina Rodríguez apura el verano con sus hijos y así lo disfruta Bella Esmeralda

Para CR7, ni la ciudad ni el equipo eran unos desconocidos ya que engrosó sus filas durante seis años justo antes de que lo fichara el Real Madrid. "Llegué aquí a los 18 años y, por supuesto, estoy muy contento de estar de vuelta después de más de una década", se congratulaba el delantero, que ya tenía en mente la espectacular mansión británica donde viviría con su pareja y sus niños.

Un sueño convertido en una especie de pesadilla

Lo que parecía un sueño hecho realidad se ha tornado tiempo después en una especie de pesadilla, después de un annus horribilis para la pareja en lo más esencial . El fallecimiento de un hijo no es algo fácil de superar, y solo el cariño que les da la bebé que sí sobrevivió al nacimiento el pasado abril puede apaciguar en parte una tristeza de ese calibre.

Kombucha y macedonia de frutas: lo que se cena en casa de Cristiano y Georgina

Ahora, Cristiano asegura sentirse "traicionado" por su club y el desenlace parece evidente, se produzca antes o después. El futbolista piensa ya en clave Mundial de Qatar, por lo que no será hasta su vuelta cuando pueda resolverse, o no, definitivamente su ruptura con el Manchester. Salvo un giro radical de los acontecimientos, tarde o temprano parece estar cantado su adiós a la ciudad y siempre al lado de su gente.

