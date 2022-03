¡Imparables! El gran momento de Georgina y Cristiano mientras esperan la llegada de sus bebés

No hay quien los pare. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están en un momento tan absolutamente dulce, que todo lo que les rodea no puede darles más satisfacción y felicidad. A su más que consolidada relación por el amor que se tienen el uno al otro, junto a la familia numerosa que han formado y siguen ampliando juntos, se unen sus continuos éxitos en el terreno profesional. Este fin de semana, el crack portugués del Manchester United se convertía nada menos que en el mayor goleador de la historia del fútbol con 807 tantos, tras su brillante hat-trick y victoria frente al Tottenham Hotspur en la Premier League inglesa. Un hazaña al alcance de muy pocos que se suma a la interminable lista de títulos, trofeos, premios y condecoraciones de máximo nivel que el jugador de 37 años nacido en Funchal (Madeira) ha logrado a lo largo de su inigualable carrera.

Como estrella mundial que es, el astro luso se codea habitualmente con otras leyendas del deporte, y así ocurría el pasado sábado cuando recibía la visita en su estadio de una figura como es Tom Brady. La leyenda del fútbol americano, que acaba de dar marcha atrás en su intención de retirarse, saludaba afectuosamente a Cristiano sobre el césped tras su paso por el estadio de Old Trafford como invitado de honor. Por su parte, Georgina sacaba su lado más romántico para presumir del hito que había conquistado su chico sobre el terreno de juego, y lo hacía compartiendo una imagen de CR7 durante su último partido con los Diablos rojos. Fotografía que, en este caso, venía aderezada con un corazón como muestra de la admiración que siente por él. Porque siempre que Cristiano consigue algún nuevo reconocimiento o rompe alguna barrera en lo deportivo, Georgina está ahí para ensalzar el mérito que sin duda tiene este gran cúmulo de éxitos.

"Eres único, gracias por darnos tantas alegrías y enseñarnos lo que es la constancia y dedicación. Te amamos, papá", le decía con enorme cariño hace pocas semanas cuando el delantero luso recogía el galardón especial The Best FIFA, recordando no solo su excepcional bagaje como delantero sino también su faceta como padre entregado. La influencer de 28 años está embarazada de mellizos, a los que esperan ver ya con impaciencia sus hermanitos Cristiano Ronaldo Jr, Alana Martina, Eva María y Mateo. No solo en lo personal vive la modelo una época dorada, ya que en lo profesional triunfa con el reality que estrenaba Netflix a finales del pasado enero y que se ha convertido en un fenómeno. Bautizado como Soy Georgina, la docuserie nos muestra su día a día y cómo le ha cambiado completamente la vida en los últimos años, desde que comenzó su historia de amor con el exjugador del Real Madrid cuando de conocieron en la boutique de lujo de la Milla de Oro de Madrid donde ella trabajaba.

Romance que se escribe con letras de oro, en el que cada nuevo capítulo confirma todavía más la buena estrella que les acompaña casi siempre en todo lo que hacen juntos. Hace mes y medio, la pareja de Cristiano mostraba feliz sus curvas premamá en la costa de Dubái, donde posaba en biquini demostrando lo rápido que está avanzando la dulce espera. "Tan orgullosa de mi hermosa familia", decía Gio, como la llaman en su círculo íntimo. Tanto para la modelo como para el futbolista sus cuatro niños son la prioridad y están muy volcados en ellos. Cuando los compromisos la obligan a viajar, Georgina intenta hacer todo en el día para así poder regresar a casa y darles las buenas noches. Además, se encarga de llevarlos al colegio, recogerlos, estar pendiente de sus actividades extraescolares y organiza con ellos escapadas para fomentar su contacto con la naturaleza. "Lo que verdaderamente me hace feliz es estar con mis hijos, acompañar su crecimiento, inculcarles unos valores y que crezcan con la seguridad de tener un madre a su lado", aseguraba el pasado enero en ¡HOLA!.

Durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos, el jugador del Manchester United daba además una gran sorpresa a su pareja, ya que su viaje coincidía con el 28 cumpleaños de ella. Cristiano organizaba un almuerzo en la playa que incluía fruta y pétalos de rosa, sobre una mesa llena de imágenes que resumían su amor. Por supuesto no faltaron la tarta personalizada, los globos y las flores, una emocionante jornada que finalizó con la cena en uno de los rascacielos de la ciudad. Desde allí, Georgina vio sorprendida cómo su imagen se proyectaba en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. "No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias. No me puedes hacer más feliz cada día", le decía al deportista. Más allá de los triunfos que cosecha como jugador, Cristiano Ronaldo se ha destapado como un hombre muy familiar y detallista que tiene en su círculo íntimo el motor para mejorar cada día. Además, según ha confesado él mismo, tiene la certeza de que ha encontrado en Georgina a la pareja perfecta, a la madre ideal y a la mujer que le proporciona la estabilidad que buscaba.

