La reacción de Georgina Rodríguez al enterarse que Cristiano Jr. tiene novia ¡con 11 años!

Uno de los mensajes más claros de Soy Gorgina, la docuserie de Georgina Rodríguez, es la importancia de la familia para la modelo, que ejerce de madre y está siempre pendiente de los cuatro hijos de Cristiano Ronaldo. Por eso no sorprende ver a los pequeños muy presentes en los episodios, lo que nos ha desvelado algunos detalles desconocidos sobre ellos, como que el mayor, a quien llaman Junior o Cristianito, ya empieza a conquistar los corazones de las niñas de su edad. Con solo 11 años, el primer niño del futbolista tiene novia, tal y como contaba la bailarina española tras una videollamada con el que podría ser el mejor heredero del astro del balón, porque ya demuestra habilidades para el deporte.

"Yo le he dicho que me la tiene que presentar", decía Georgina Rodríguez en su docuserie, revelando también que se ha ofrecido para prepararles una merienda que puedan disfrutar juntos en casa y así conocer a la chica que ha conquistado a Cristiano Junior. Lo que no se muestra es la opinión de su padre al respecto, o si finalmente tiene lugar la cita en cuestión. Tampoco se conoce si el primer amor del niño ha conseguido superar la distancia que se ha impuesto entre ellos, puesto que Soy Georgina fue grabado mientras aún estaban viviendo en Turín en los meses antes de verano y, por tanto, se entiende que la niña en cuestión también estaba en la ciudad italiana. Sin embargo, solo unas semanas después, el último día de agosto, el deportista firmaba su contrato para volver al Mánchester United, donde ya había estado antes del Real Madrid.

En las imágenes que hemos visto en Netflix hemos podido apreciar la buena relación que existe entre Georgina y Cristiano Junior, que comentan y comparten momentos que cualquier otra madre e hijo podrían vivir. Además, apreciamos cómo la modelo está presente en muchos de los partidos del pequeño como su mejor apoyo, sobre todo teniendo en cuenta que su padre no puede asistir. Aunque no va a todos los encuentros del niño, está siempre pendiente de su crecimiento, personal y deportivo, mientras que el astro del balón llama al terminar para preguntar cómo ha jugado su hijo, si ha marcado o si ha hecho asistencias, pidiéndole incluso a la influencer que le mande vídeos del momento.

Cómo es cada uno de los niños

"Cris es como el hijo mayor soñado, la mejor compañía que podría soñar", cuenta Georgina. También ha explicado que Eva es más reservada, "sensible" y también "apegada", mientras que su hermano mellizo Mateo es "muy cariñoso, tiene muchas habilidades para el deporte y es muy bueno, muy bueno". De la pequeña de la casa revela lo siguiente: "Alana es muy risueña, le encanta llamar la atención, es muy habladora, la primera que habló de los tres y es superalegre, muy de papá. Me prohíbe acercarme a su padre, darle besos a su padre, es todo para ella". "Queda mal decirlo pero son los niños perfectos", admite con una sonrisa la modelo durante el tercer episodio, donde vemos también cómo los pequeños hablan en inglés a la perfección con una profesora particular.

