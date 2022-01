Cristiano Ronaldo se sincera como nunca sobre su amor por Georgina Rodríguez

Son una de las parejas más estables y envidiadas del panorama internacional y unas 400 millones de personas siguen cada uno de sus pasos a través de las imágenes que comparten de su día a día. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven uno de sus mejores momentos profesionales y personales, y cuando están esperando el nacimiento de sus mellizos -que sumarán el quinto y sexto bebé a la familia- han dado un paso más para proclamar a los cuatro vientos el amor que sienten el uno por el otro. Ha sido de una manera que hace unos años nadie hubiera esperado, pero que ahora sus fans ansiaban desde que se anunciara: la docuserie de la modelo, que se ha grabado durante varios meses y en donde el futbolista ha abierto su corazón como nunca antes. "Fue como un click y se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad", ha dicho el futbolista sobre la primera vez que vio a su chica, admitiendo también que a la hora de construir lo que tienen ahora no hubo ninguna explosión de sentimientos ni fue a primera vista, sino que fue poco a poco.

Con una sonrisa imborrable, los dos han recordado aquellos primeros momentos en 2016 cuando comenzaba su relación. La primera vez que se cruzaron se dieron cuenta de que tenían una conexión especial. "Paso a paso empezamos a hablar más y las cosas fueron un poco de manera natural, no fue de inmediato", ha comentado Cristiano en Yo soy Georgina, que se ha estrenado este jueves en Netflix, admitiendo que se había creado cierto interés a través de varios encuentros casi fortuitos y muy breves. Pero ni siquiera cuando todo parecía haber encontrado su curso les vinieron las cosas fáciles: la apretada agenda del jugador se sumó a la enfermedad del padre de la modelo y se pasaron un tiempo sin hablar y sin verse. "Era superinteresante, supermayor para su edad... porque nos llevamos unos años. Empecé a fijarme, me mantenía interesado", ha explicado el delantero del Manchester United.

Sin embargo, no hubo obstáculos lo suficientemente altos para Cristiano y Georgina, que consiguieron reponerse antes incluso de que el público general supiera de lo que estaba pasando entre ellos. "Es la mujer de mi vida, sin duda", alega el deportista con una sonrisa y ojos de hombre enamorado. Con ella tiene ya a Alana Martina y ahora espera dos hijos más. Entre ellos existe, además de esa química especial que encajó incluso en la distancia el primer día que se vieran, una historia familiar parecida que les ha unido a la hora de crear la suya propia. "Al principio nunca pensaba que iba a tener esta magnitud, que me iba a enamorar de ella no lo esperaba, de verdad", ha admitido el futbolista, que recuerda cómo iba a buscarla a la salida del trabajo en Bugattis para llevarla a su casa y cenar juntos.

Su historia de amor traspasa todas las pantallas y en cada ocasión en donde hemos podido verles juntos ha quedado claro que el apoyo de Georgina, tanto a nivel personal como familiar, es clave para que Cristiano pueda estar donde está ahora. Las largas horas de entrenamientos, de machaque en el gimnasio, la exigente dieta y rutina de un deportista de élite solo pueden llevarse a cabo con una implacable red de apoyo. "Tener una mujer a tu lado que te dé esa estabilidad... la educación de los niños es estupenda", ha admitido él. De la misma manera, Cris sirve como piedra roseta para entender la fama que ha alcanzado ella.

"Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía", decía la joven, que ha cumplido este jueves 28 años, en sus primeras declaraciones a la revista ¡HOLA! en agosto de 2017, cuando estaba embarazada de su primera hija. Ahora no hay diferenciación entre Alana Martina y los otros tres niños de la casa, todos son sus hijos, y tanto Cristiano Jr. como Mateo y Eva han encontrado en la modelo a la mejor madre que podrían haber deseado, sin duda uno de los motivos por los que el delantero se enamoró de ella hasta las trancas. "Como madre para mí es una de las cosas más importantes porque tenemos cuatro hijos, y ella es un pilar", ha comentado Cristiano, que añade que por muy buen padre que sea él hay algo que no puede ofrecer: "Yo creo que se queda un poco corto si no tienes una mujer como ella, sería mucho más difícil, no tengo dudas de eso".

Aunque Gio -como la llama Cristiano- comparte con frecuencia detalles sobre su rutina, el futbolista es más reservado y prefiere mantener su privacidad en lo que respecta a sus hijos y su pareja. Por supuesto los grandes anuncios, como el embarazo de mellizos o la llegada al mundo de Alana Martina, siguen formando parte de sus publicaciones, pero nunca habíamos visto al máximo goleador histórico de la selección portuguesa hablar con tanto detalle y cariño sobre su relación. Al fin y al cabo, la modelo ha seguido al astro del balón incluso cuando estar con él supuso dejar su vida en Madrid para mudarse a otro país, donde además sabía que no se quedarían muchos años puesto que tras Turín fue Mánchester y quién sabe qué les deparará el futuro. No hay que olvidar que CR7 tiene 36 años y, aunque continúe siendo uno de los mejores de los Red Devils, su carrera sobre el césped tiene que llegar a su fin en algún momento.

En el comienzo, Georgina no sabía aún hasta qué punto podía llegar a interesar su relación con Cristiano, hasta tal punto que cuando hicieron su primer viaje juntos, a París, no pensó que pudiera haber fotógrafos intentando captar sus momentos juntos. El futbolista se puso una peluca, gafas de sol y se tapó el cuello con la bufanda de su chica intentando pasar desapercibido, pero hasta los niños le reconocían mientras paseaban por Disneyland. Fue entonces cuando ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de la nueva y desconocida nueva novia del deportista más famoso del mundo y comenzó la locura que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Aquello tuvo lugar hace casi seis años, en noviembre de 2016, y desde entonces la que fuera dependienta de una tienda de lujo se ha convertido en la mejor compañera de vida del delantero portugués.

