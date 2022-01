Así han sido los cinco intensos años que han cambiado la vida de Georgina Rodríguez

Loading the player...

En el año 2017 cambió la vida de Georgina Rodríguez para siempre. Fue hace cinco años cuando la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, formalizaba su noviazgo con una dependienta anónima de nombre Georgina quien a partir de entonces se convertía en la protagonista de un auténtico cuento de hadas. Meses antes de conocerse la noticia, la publicación de unas fotos juntos en Ibiza hacía saltar todas las alarmas y solo cinco años después de aquello, no hay rincón del planeta en el que no se sepa quién es la española Georgina Rodríguez. En solo cinco años, la joven nacida en Buenos Aires cuya infancia transcurrió en Jaca, (Aragón), ha pasado de trabajar como dependienta en tiendas para firmas de lujo, ser camarera o au pair a convertirse en el centro de los objetivos cuando posaba junto a Pedro Almodóvar en 2020 en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia. Hoy Georgina Rodríguez cumple 28 años y tras un lustro durante el cual se ha desarrollado su fulgurante carrera como empresaria y modelo, una conocida plataforma de streaming estrena su propio documental. ¿Quieres ver cómo ha cambiado la vida de Georgina Rodríguez? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

