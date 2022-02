Georgina Rodríguez presume de embarazo después del último giro en su carrera profesional

Georgina Rodríguez ha querido desear un feliz día a sus más de 35 millones de seguidores publicando esta foto para que vean cómo avanza su embarazo. La modelo, de 28 años, está radiante y ha presumido de 'barriguita' antes de empezar su jornada de trabajo. "No se puede ser más guapa", "Estás preciosa" o "Me encanta tu look", son algunos de los piropos que ha recibido. Fiel a su estilo, la novia de Cristiano Ronaldo se ha decantado por un look de inspiración working, con un ajustado jersey de cuello alto de color béis que resaltaba sus curvas premamá. La modelo española y el futbolista portugués ampliarán la familia en unos meses con la llegada de sus mellizos, un niño y una niña, tal y como revelaron en un precioso vídeo.

Su nuevo posado embarazada coincide con el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Hasta ahora, Georgina trabajaba mano a mano con Ramón Jordana en UNO Models, pero recientemente su agente se marchó para crear su propia agencia de representación bajo el nombre de 'Angels Project'. Ese es el motivo que ha propiciado que la modelo española haya decidido seguir sus pasos y terminar su relación con UNO Models, una de las agencias de modelos líderes en España, que cuenta con muchos años de experiencia representando tanto a tops nacionales como internacionales. Se trata de un giro en la faceta profesional de la pareja de Cristiano con el objetivo de seguir trabajando junto a Ramón, con el que, según ella misma ha reconocido, forma un buen tándem.

"Ramón es uno de mis agentes y acudió a mí cuando empecé con Cristiano. Muchas agencias se pusieron en contacto conmigo, quedé a tomar un café con él cerca de mi casa en Avenida de América. Tuvimos conexión y buen feeling y hasta hoy", explica la modelo en su programa de Netflix, Soy Georgina. "Me gusta mucho trabajar con él y espero trabajar muchísimos años más", dice convencida. Por su parte, Ramón también le ha dedicado unas palabras muy cariñosas, asegurando que: "Georgina es una persona que gusta". "En las distancias cortas es lo más, porque no es una persona egocéntrica. Siempre me pregunta, por mis sobrinos, por mi pareja... Es una persona muy persona, supongo que eso es también la gracia de Gio".

Un look de alto impacto

Georgina siempre causa furor con la ropa y los accesorios que lleva y sus estilismos son analizados al detalle. En esta última ocasión no iba a ser menos, ya que muchos se han fijado en su chaqueta. Se trata de una blazer de jacquard con estampado del monograma de Balmain en blanco y nude, con los hombros estructurados y cierre cruzado con botones dorados cuyo precio asciende a 1.890 euros. Además, lució unos llamativos pendientes con forma de lágrima de color aguamarina, bolso negro de Hermès y unas sneakers (modelo 'Safflower') de Yeezy, la marca del rapero Kanye West. En cuanto al beauty look, la modelo se decantó por sus básicos: piel perfecta, eyeliner negro, mucha máscara de pestañas y sombras tierra, cejas muy definidas y labios rosados perfilados en un tono más oscuro para crear ese efecto de mayor volumen que tanto le gusta.

