Todas las claves del incidente por el que Cristiano Ronaldo ha pedido perdón públicamente

Estos últimos dos días no están siendo nada fáciles para Cristiano Ronaldo, envuelto en la polémica por un incidente ocurrido el fin de semana mientras disputaba la jornada de la Premier League inglesa. El futbolista portugués se convertía en noticia, aunque esta vez no era gracias a sus goles sino debido a unos hechos que le ponían en el punto de mira y por los que poco después pedía perdón públicamente. Su equipo, el Manchester United, visitaba el estadio Goodison Park del Everton y el jugador reaparecía sobre el césped tras perderse el último partido por una gripe. Allí, los 'diablos rojos' perdían por un gol a cero y alargaban la mala racha de resultados por la que atraviesan. Al finalizar el partido, lo primero que hizo el delantero luso era quitarse las espinilleras para mostrar la sangre y las secuelas de las patadas recibidas en las piernas, incluyendo la marca de un taco y una brecha de varios centímetros.

A continuación, mientras se dirigía caminando al túnel de vestuarios, a CR7 no le sentó bien que algunos aficionados le estuvieran grabando tan cerca desde la grada y, de un golpe con la mano, tiró al suelo el teléfono móvil de uno de ellos. La escena fue recogida por otros que se encontraban en el lugar y las imágenes corrieron como la pólvora. Tras ello, el astro emitía un comunicado en el que mostraba su arrepentimiento y reconocía que "nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo", comenzaba diciendo en relación a cómo deben gestionar mentalmente la presión que les rodea y la crisis que vive el conjunto inglés. "Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el fútbol", añadía sobre los valores que defiende y quiere transmitir, pensado principalmente en los más pequeños. "Me gustaría disculparme por mi exabrupto", expresaba el crack aludiendo al gesto que tuvo con el hincha, a quien termina por ofrecerle una compensación.

"Quisiera, si es posible, invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", concluía su texto el que es el máximo goleador de todos los tiempos, junto a una imagen de él sobre el terreno de juego en la que vemos como hace el gesto de pedir perdón. Después del incidente y a medida que transcurren las horas, vamos conociendo más detalles y reacciones a lo sucedido. Al parecer, la persona que pagó el enfado y la frustración de Cristiano en ese instante es un adolescente de 14 años que padece autismo y se llama Jake, cuya madre ha puesto el grito en el cielo contra el futbolista nacido en Madeira. "Era la primera vez que mi hijo iba a un campo de fútbol y esto le ha desanimado por completo a volver", lamentaba Sarah Kelly, progenitora del chaval, en declaraciones a Liverpool Echo. “Estuvo llorando conmocionado y no asimiló lo que había pasado hasta que llegó a casa”, relataba sobre lo que había sido un "gran día" para ellos hasta que ese hecho "lo estropeó todo".

La mujer no daba crédito a cómo "un futbolista profesional se puede comportar de esa manera con un niño", decía. "Él también es padre, ¿cómo se sentiría si le hubieran hecho eso a su hijo?”, se preguntaba. La policía de Merseyside, por su parte, ha confirmado que está investigando a Cristiano Ronaldo por presunta agresión tras recibir la denuncia de la madre del joven, mientras que el Manchester United también ha abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido con su estrella. Al mismo tiempo, el delantero ha recibido el apoyo de los suyos en este complicado momento para él, como es el caso de su hermana Elma Aveiro. "Eres el ser humano más hermoso que he conocido en el mundo. De hecho, toda mi familia es un ejemplo de amor y respeto", le dice la empresaria a su hermano para animarle. "Un ser de luz solo molesta a los que viven en la oscuridad", añade. "Querido, no tienes que demostrarle nada a nadie", concluye junto a imagen en la que aparecen los dos juntos.

