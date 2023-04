El agridulce cumpleaños de Bella, la hija pequeña de Georgina y Cristiano

"Felicidades por tu primer año de vida, mi amor. Papi te quiere mucho", han sido las cariñosas palabras de Cristiano Ronaldo para felicitar a su hija Bella, que cumple su primer año de vida. Acompañando a la felicitacion, el futbolista aparece en una foto en con la niña, que cada día se parece más a Georgina, y un emoji de una tarta, un beso y un corazón negro, en señal de luto por la pérdida de su hijo. La pequeña vino al mundo el 18 de abril de 2022, un día que pudo haber sido el más feliz, pero que también se convirtió en el más triste por el fallecimiento de su hermano mellizo. Cristiano y Georgina dieron la bienvenida a su hija Bella devastados por la pérdida de su mellizo Ángel, que murió en el momento del parto. Un durísimo golpe del han ido poco a poco recuperándose, pero que aún duele, duele mucho.

Es un día de sentimientos encontrados tanto para Georgina como para Cristiano. La modelo e influencer de momento no se ha pronunciado sobre el cumpleaños de su querida Bella. La última foto que ha compartido ha sido con tres de sus hijos, Alana y los mellizos Eva y Mateo, en la que decía: "Mi último pensamiento al acostar y el primero al despertar. Os amo".

Georgina Rodríguez ha contado entre lágrimas cómo vivió el fallecimiento de su bebé y cómo afrontó el momento más trágico de su vida en la segunda parte de su documental. "Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Me pregunté cómo iba a seguir adelante, y la respuesta no tardó en llegar. La tenía más cerca de lo que creía", dice la influencer al mirar la carita de Bella y del resto de sus hijos. "Miré a los ojos de mis hijos, y allí descubrí que la única manera que teníamos de seguir adelante, era estando unidos".

La modelo española, de 29 años, llegó a confesar que cuando ocurrió todo no estaba preparada para contárselo a sus hijos. "No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado",admite entre lágrimas al recordar el "shock" que vivió tanto ella como el futbolista portugués. "No estaba preparada para contárselo a mis hijos... Entonces, como todavía tenía tripita, les dije que Ángel estaba en la tripita de mamá, que solo había venido Bella. Fue Cristiano el que finalmente decidió hablarlo con los niños y les dijo: "Ángel está en el cielo".

El futbolista del Al Nassr se ha convertido en su mayor apoyo y pilar fundamental. Ambos se convirtieron mutuamente en paño de lágrimas en los momentos más duros. "Cristiano es mi mejor amigo. Le admiro, y sobre todo este año le he admirado muchísimo más... Al principio me dijo: 'Gio, ¿quieres que me quede contigo y con los niños?'. Pero le dije que estábamos todos bien, y desde casa yo veía cómo él estaba entregado y seguía... y dije, tengo que seguir por mis hijos y también se lo debo a Cristiano". El trabajo se ha convertido para ella en una vía de escape, pero su prioridad siempre han sido los suyos. "Mi prioridad es mi familia, son mis hijos", reconoce un año después de haber sufrido el momento más difícil de su vida.

