El inesperado mensaje de Georgina Rodríguez sobre la situación de sus hijos en el colegio

Georgina Rodríguez comparte su vida no solo a través de las redes sociales, sino también en su reality, que nos permite descubrir el lado más desconocido de la modelo y novia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, es cierto que no suele pronunciarse sobre rumores o ciertas noticias que se publican sobre ella o su familia. Siempre ha preferido mantener la discreción y no decir nada al respecto... Hasta ahora. La influencer, de 29 años, ha utilizado su cuenta oficial para desmentir tajantemente las informaciones que se han publicado en estos últimos días sobre la situación de sus hijos en su nuevo colegio en Riad.

"Algunos medios de comunicación han publicado algunas noticias negativas sobre nuestros hijos en el colegio y me gustaría decir que estas afirmaciones son ABSOLUTAMENTE FALSAS", comienza diciendo Georgina. "Nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con maravillosos profesionales. Realmente valoramos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal", continua.

"Nuestros niños han encontrado amigos cariñosos y están muy felices en su nuevo colegio en Riad. Afortunadamente, siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios. Admiramos a cada uno de ellos", concluye la modelo acompañando su mensaje de un corazón de color rojo.

Su respuesta más tajante

Como decíamos, el mensaje de Georgina Rodríguez ha sido de lo más inesperado, ya que no es habitual que reaccione sobre este tipo de noticias. Sin embargo, en esta ocasión tienen que ver con sus hijos, que son sagrados para ella y siempre hace todo lo posible por protegerles, por lo que no ha dudado en pronunciarse.

Antes de que la protagonista del reality Soy Georgina compartiera este post, la modelo ya había compartido otro en el que decía prácticamente lo mismo pero añadía una petición pública al colegio que luego decidió eliminar. Al hablar del agradecimiento y admiración que sienten por los profesionales que trabajan la escuela, la novia el futbolista portugués escribió: "Agradeceríamos el mismo nivel de respeto y admiración para todos los profesionales involucrados en la educación de nuestros hijos".

¿El inicio de la polémica?

Las noticias que se han publicado en algunos medios hacen referencia a las declaraciones que hizo Georgina hace unos días en su visita a El Hormiguero. En un momento de la entrevista, contó que en el colegio hay veces que otros niños pegan a sus hijos. "Bueno, ¿y tú con lo que calientas en casa no te sabes defender?", le preguntó a uno de ellos cuando salió llorando de clase. "Claro, yo les inculco tanto el 'no pegues'... Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti. Pero son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando".