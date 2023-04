La verdad sobre la supuesta reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo

Carmen Borrego ha contado la verdad sobre la reconciliación con su hijo mayor. Tras las palabras de su marido, José Carlos Bernal, a Europa Press durante los Premios Naranja y Limón, la hermana de Terelu Campos ha querido aclarar y matizar cómo está la relación con José María Almoguera. "Esta mañana me han llamado para decirme que él había contado esto y yo he hablado con él y no era consciente de ello, básicamente porque no es verdad. No es verdad la reconciliación. Lo que me ha dicho mi marido es que cuando empiezan a preguntarle sobre el tema él dice 'ya está', para parar de hablar", ha contado la hija pequeña de María Teresa Campos.

La complicada situación familiar de Carmen Borrego: ‘Lo estamos pasando muy mal todos’

"Mi marido se ha confundido, no ha querido decir eso y no es verdad. Y ya he dicho que no voy a hablar más de mi hijo. El día que ocurra será lo único que yo cuente porque estaré orgullosa. Ahora no hay nada y José Carlos lo tiene más claro que yo. Cuando le preguntan sobre la reconciliación, en vez de decir 'ya está' dice 'ya están. Se pone nervioso y se equivoca en ese momento porque no quiere seguir hablando del tema porque eso a mí me perjudica", ha dicho Carmen en Sálvame, donde además ha asegurado que es un tema por el que sifgue sufriendo. "Será lo único que confirme y me parece de justicia que eso ocurra", ha añadido.

Desde que en octubre de 2022 salieran a la luz los famosos audios de Paola, nuera de Carmen, hablando de su suegra, así como de la hermana y la sobrina de esta, Terelu y Alejandra, todo ha cambiado radicalmente para la familia de la colaboradora. "He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y todo vuelva a su cauce, no ya solo por mí, porque también hay otras personas afectadas que tampoco se lo merecen", dijo hace unos meses la coladoradora entre lágrimas. "Yo no me lo merezco, pero hay otras personas que es impensable. Vamos a ser todos justos, razonables", añadió.

El dolor de Carmen Borrego por el distanciamiento con su hijo, con el que lleva meses sin hablar

Pero además, el distanciamiento con José María se complicó tras la entrevista que concedió Carmen en octubre a la revista Lecturas en la que desvelaba que iba a ser abuela. Una exclusiva que, como ella misma reconoció, le trajo "consecuencias devastadoras". "Me arrepiento, no por haberla hecho -porque era una cosa consensuada-, pero sí por lo que me ha traído, Es decir, si yo hubiera sabido esas consecuencias, evidentemente no lo hubiera hecho jamás, lo tengo claro", reveló en el Deluxe.