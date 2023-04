Terelu Campos habla de la nueva ilusión de su hija, el futbolista del Getafe Carles Aleñá

Terelu Campos regresó hace unos días de Málaga después de haber pasado unos dias de Semana Santa sin la compañia de su madre, María Teresa Campos, que no pudo viajar a su tierra natal a ver las procesiones debido a su delicado estado de salud. La colaboradora de Mediaset ha estado acompañada de su hija, Alejandra Rubio, en unos días complicados para toda la familia. Sin embargo, también existe un motivo de felicidad para la hermana de Carmen Borrego y es ver que su hija ha recuperado la ilusión tras su ruptura con Carlos Agüera, con el que mantuvo una discreta relación durante año y medio.l/

Terelu ha hablado por primera vez de lo que opina del nuevo amor de su hija, el futbolista del Getafe Carles Aleñá, con quien ha sido fotografiada besándose. "No tengo mucho que decir, no puedo decir que tenga una relación porque tampoco se me ha manifestado, así como tal", ha confesado en Sálvame, sin querer entrar a confirmar ni desmentir su noviazgo.

"Yo lo que sí he visto es que este chico es un deportista comprometido y preocupado por su trabajo y porque nadie de su exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión”, ha señalado en relación a lo que puedan afectarle los medios en su carrera deportiva. "Tanto el padre de mi hija como yo hemos educado a nuestra hija en respeto. Pueden estar bastante unidos en el respeto de la profesión tanto de uno como otro”, apunta la hija de María Teresa, que entiende que todavía es pronto y quieran llevar su relación en secreto.

-Alejandra Rubio, muy emocionada, desvela cómo está pasando la Semana Santa sin su abuela

VER GALERÍA

La presentadora confiesa que solo ha coincidido una vez con el futbolista del Getafe y que fue pura casualidad. "Yo solo lo he visto una vez, y circunstancialmente porque yo iba a otro sitio", dice. Y confiesa del único tema del que hablaron en ese encuentro fortuito y casual. "Yo lo que he dicho es que a mí me gusta el fútbol. La conversación que he tenido con él es de fútbol", ha dicho sobre las imágenes en las que se ve a Terelu con el futbolista que fueron tomadas en Semana Santa, antes de que madre e hija viajasen hasta Málaga para disfrutar de las procesiones. Lo único que le preocupa a ella es que no hagan daño a su hija. " A mí no me disgusta nadie de ninguna profesión", ha aclarado.

-Las emotivas palabras de Terelu Campos a su hija, Alejandra Rubio: ' Eres mi motor cuando flaqueo'

VER GALERÍA

Carles Aleñá, de 25 años, nació en Mataró (Barcelona), juega en el Getafe y es exjugador del Barça. Hace tres años tuvo un hijo con la que era su pareja, Ingrid Gaixas, con quien rompió después de ocho años de relación. "Nos separamos hace tiempo, pero nos queremos, nos respetamos, tenemos una comunicación buenísima y compartimos lo mejor de nuestra vida que es Luca”, escribió Gaixas. El centrocampista del Getafe ni la hija de Terelu no se han pronunciado públicamente sobre la que podría ser su nueva relación.