Alejandra Rubio explica cómo se siente tras romper con su novio, Carlos Agüera

Una semana después de que la propia Alejandra Rubio anunciase su ruptura con su novio, Carlos Agüera, la hija de Terelu Campos ha dado otro pasito hacia adelante y ha desvelado cómo se siente tras terminar su historia de amor. Eso sí, desde un primer momento ha dejado claro que lo que quiere ahora mismo es estar sola: "Necesito soledad", aseguraba la nieta de María Teresa Campos. Además, también ha contado cómo se llevan en la actualidad y en qué punto está su relación por si hubiera una posible reconciliación.

La joven ha explicado que la razón por la que rompieron Carlos y ella no fue otra que por la distancia, además de la visión tan diferente que tenía cada uno de ver la vida. Por estos motivos, tanto él como Alejandra decidieron poner punto y final a su relación. Eso sí, con mucho dolor: "Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho, he sido muy feliz con él", relataba a duras penas en Fiesta hace una semana. Ahora, Alejandra ha hablado de esos motivos, a pesar de que le echa de menos: "Él está superunido a su familia, además él tiene a sus amigos de toda la vida, es un grupo súper cerrado. Carlos es de su gente, no es un chico que de repente se relacione con todo el mundo", contaba, asegurando que había vuelto a su tierra natal, Málaga. Cabe recordar que los dos llevaban un año viviendo juntos.

Alejandra Rubio ha dejado muy claro que ella tiene "muy buena relación con él" y que aún le sigue queriendo. "Carlos y yo somos muy amigos y hemos sido amigos antes de ser nada. Y nos llevamos muy bien y nos contamos nuestras cosas", explicaba, insistiendo en que no había pasado nada malo para que hubieran cortado, puesto que a día de hoy mantienen una amistad. También ha asegurado que los dos tienen mucho carácter, aunque eso no ha influido a la hora de tomar la decisión, ya que el peso de todo era la distancia: "Carlos tiene una forma de ver la vida y yo otra. Entre que echaba de menos a su familia, a sus amigos, que estaba aquí... Que te vienes a vivir a una ciudad diferente. Yo trabajando... Y, entre eso y que Carlos tiene una forma de ver la vida...". Por el momento, Alejandra Rubio ha asegurado que no se plantea volver con él, aunque no lo sabe.

La reacción de Terelu Campos a la ruptura

Terelu Campos es uno de los mayores apoyos de Alejandra Rubio en estos momentos y, tras darse a conocer la noticia, la madre de la colaboradora quiso respaldar los motivos por los que los dos habían terminado. "A veces querer mucho no es suficiente, o hay otros factores que hacen que ese enamoramiento no te haga feliz", explicó en su día la hija de María Teresa Campos en Sálvame al día siguiente de la confirmación de la ruptura de su hija. "Llorando los dos todos los días cuando ya habían tomado la decisión", desvelaba la propia Terelu. Asimismo, La colaboradora expresó cómo se encontraba ella después de la ruptura de su hija: "Yo lo pasaba fatal, no sabía cómo consolar a ninguno de los dos", revelaba, y continuaba diciendo, "Carlos es un chico estupendo. Yo creo que es el novio de Alejandra que más me ha querido".