Terelu Campos rompe a llorar al recibir un esperado reconocimiento: 'Creo que me lo merezco'

Terelu Campos no ha podido evitar emocionarse en pleno directo tras recibir un esperado reconocimiento en Mediaset. La presentadora, que lleva más de 30 años trabajando en televisión, ha vivido en directo cómo sus compañeros de Sálvame (capitaneados por Carlota Corredera) han colgado una fotografía de ella en los años 90 en los pasillos de la cadena. Muy sorprendida porque no sabía hacia dónde se dirigían con el cuadro y explicándoles a todos que le encantaría que estuviera colgado allí y no en su casa, la hija de María Teresa Campos se ha derrumbado frente a los colaboradores y ha confesado el motivo de sus lágrimas. "¡Me voy a poner a llorar! Lloro porque creo que me lo merezco. Suelo ser muy fustigadora conmigo misma, pero estamos hablando que llevo desde el año 96", ha dicho la comunicadora.

La emoción de Terelu Campos, que dedica su último premio como 'luchadora' a Mila Ximénez

Tras ver un vídeo que ha realizado el equipo del programa con las imágenes de la amplia carrera de Terelu, la presentadora no ha dudado en agradecer a todos el momento tan bonito que le habían preparado y entre lágrimas ha dicho una frase a todos los espectadores: "Todo ha merecido la pena. A mí me ha merecido la pena". Además, Carlota Corredera, que ha sido la encargada de llevar la fotografía a los pasillos de Telecinco, ha sido quien ha transmitido a su amiga la feliz noticia: "En nombre de Mediaset te anuncio que tu fotogtafía va a estar en 'el pasillo de las vanidades' para que se reconozca tu trayectoria", ha dicho la periodista con la voz entrecortada.

Quien tampoco ha podido evitar emocionarse con el precioso momento que le han preparado a Terelu ha sido su hermana Carmen Borrego, que no se ha querido perder el reconocimiento. "¡Se lo ha currado!", ha dicho la hija pequeña de María Teresa Campos mientras se limpiaba las lágrimas de alegría por ver a la presentadora tan feliz. El pasado agosto, la madre de Alejandra Rubio regresó para ponerse al frente del Deluxe nueve años después, casi una década, de que se pusiera al frente del programa por primera vez tras un enfado que tuvo con sus compañeros por haberse burlado de su hermana después de que recibiera un tartazo en Sálvame Okupa.

Terelu Campos debuta en ‘MasterChef Celebrity’ y nos desvela sus secretos para triunfar en la cocina

Eso sí, pese a su marcha, Terelu, que durante esta temporada fuera de Sálvame y el Deluxe también ha participado en Mask singer en Antena 3 y MasterChef Celebrity en TVE, nunca ha dejado de estar vinculada a Telecinco porque ha sido una de las colaboradoras más importantes de otros formatos como ;Viva la vida, El debate de las tentaciones, Viva el verano, Secret Story: la casa de los secretos, La última cena o Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, donde se alzó como ganadora.