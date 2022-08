Terelu Campos vuelve a presentar el 'Deluxe' nueve años después para entrevistar a su propia hija

Terelu Campos hace un pequeño parón en sus vacaciones por tierras malagueñas y el próximo viernes 19 de agosto presentará el Deluxe nueve años después, casi una década, de que se pusiera al frente del programa por primera vez. Además, aunque la cadena todavía no ha confirmado quiénes serán los entrevistados del formato emitido en Telecinco, todos los rumores apuntan a que la hija de María Teresa Campos será la encargada de hacer las preguntas a su propia hija, Alejandra Rubio, tal y como ha adelantado Diego Arrabal en su canal de Youtube. El espacio de Mediaset vuelve a confiar así en la presentadora después de que a principios de año la recuperara para liderar Sálvame Lemon Tea junto a María Patiño, aunque el programa acabó siendo cancelado dos meses después por sus bajas audiencias.

Terelu Campos: desconexión y recarga de energía en su 'lugar favorito'

La presentadora regresó el pasado enero de 2022 a los espacios de La fábrica de la Tele después de haber dejado Sálvame tras un enfado que tuvo con sus compañeros por haberse burlado de su hermana, Carmen Borrego, después de que recibiera un tartazo en Sálvame Okupa. Tras reconocer que no se encontraba con fuerzas para seguir porque estaba débil emocionalmente por las tensiones de plató cuando se hablaba de temas que le incumbían a ella y su familia, tomó la decisión de no volver nunca más. De hecho, hace unos meses, cuando el ya cancelado programa de Emma García acudía al plató vecino, la madre de Alejandra se mantuvo fiel a su promesa y no quiso entrar. "No, no. Yo estoy realmente donde quiero estar. Yo siempre dije que nunca entraría en este plató a hurtadillas, a escondidas, ni mientras no estuvieran los protagonistas del programa", afirmó desde la puerta del plató del programa.

Pese a su marcha, Terelu, que durante esta temporada fuera de Sálvame y el Deluxe también ha participado en Mask singer en Antena 3 y MasterChef Celebrity en TVE, nunca ha dejado de estar vinculada a Telecinco porque ha sido una de las colaboradoras más importantes de otros formatos como Viva la vida, El debate de las tentaciones, Viva el verano, Secret Story: la casa de los secretos, La última cena o Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, donde se alzó como ganadora. Pero además de su continua experiencia como colaboradora en los últimos años, la hija mayor de María Teresa Campos tiene una amplia carrera como conductora de sus propios formatos. No solo fue copresentadora en Día a día junto a su madre hasta junio de 1997, también se puso al frente del certamen de Miss España de ese año y ha tenido espacios tan exitosos como Con T de Tarde (Telemadrid) o La Granja (Antena 3).

Terelu Campos debuta en ‘MasterChef Celebrity’ y nos desvela sus secretos para triunfar en la cocina

Además, Terelu también se ha atrevido a participar entre 2006 y 2007 en el concurso de monologuistas El club de Flo (La Sexta) y en el último trimestre de 2008 como participante de ¡Mira quién baila!. Pero no solo eso, en 2019 regresó a Telemadrid para colaborar en el programa Huellas de elefante y un par de años más tarde para presentar el formato Especial Juntos.