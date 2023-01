Alejandra Rubio se pronuncia sobre el conflicto de la familia Campos relacionado con el chófer Gustavo

Esta semana, Kiko Hernández señalaba a Gustavo Guillermo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, como la persona que tenía unas supuestas grabaciones desde dentro de la casa de la presentadora sobre las Campos, que dejaban en mal lugar a toda la familia. "No conoce la palabra lealtad. Si veo que no se comporta bien con mi amiga, que es María Teresa, tengo que denunciarlo.

"El topo es Gustavo y no voy a permitir que señalen a otra persona", aseguraba el colaborador. Desde dentro del clan no han tardado en dar su opinión al respecto. Pero faltaba una persona de la familia por pronunciarse: Alejandra Rubio. Ha sido este sábado cuando la nieta de María Teresa Campos ha decidido responder alto y claro.

"Yo ya lo dije. Le dije mil veces que no se fiara de quien no se tiene que fiar. Todos sabíamos que en algún momento esto iba a pasar", comenzaba hablando de forma directa en Fiesta la hija de Terelu Campos. Cabe destacar que Alejandra Rubio siempre ha sido muy crítica con Kiko Hernández, ya que en varias ocasiones no ha hablado bien de la familia.

Ella misma ha reconocido no haberse sorprendido por la revelación del colaborador: "Yo sabía que algo con Kiko iba a pasar en algún momento, sea Gustavo, mi tía… Algo iba a pasar", contaba, añadiendo que, el colaborador había "traicionado a un amigo con el que se fue a comer, y yo ya se lo dije a Gustavo en su día, 'si tú, en algún momento, le cuentas a alguien con quien tienes confianza algo...', yo por lo menos no le hago eso a mis amigos'".

Alejandra Rubio ha dejado claro que confía en el chófer de su abuela, una persona que ha estado al lado de María Teresa Campos 34 años y al que ellas consideran "familia", tal y como señala la propia nieta. "Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real", confesaba. Además, la hija de Terelu ha reconocido no saber si existen de verdad esas grabaciones, incluso si el propio Gustavo se lo llegó a reconocer a su madre.

"Si esas grabaciones existen, quiero creer que hay algún motivo por el que él graba. No creo que Gustavo vaya a vender a mi familia por dinero, no pongo la mano en el fuego por nadie, pero diría que no. Si pasara, se me caería con todo el equipo", se sinceraba. Alejandra terminaba admitiendo que el "error" era del chófer por haber hablado con quien no debía, pero entendía que "con un amigo te puedes desahogar en algún momento de tu vida".

Carmen Borrego se derrumba

Antes de que Alejandra Rubio se pronunciase al respecto, Carmen Borrego tuvo que escuchar en el Deluxe cómo Kiko Hernández, durante su polígrafo, hablaba de estas supuestas grabaciones de Gustavo. "Para que sepas a quién tienes en casa", le decía el colaborador mientras le contaba una anécdota en la que le decía que el chófer de la presentadora se reía de ellas.

"En el chat que tenemos mandan fotos de ella y su marido y el descoj*** es brutal. Y te lo puedo enseñar", confesaba Kiko con el móvil en la mano. Algo que no ha sentado del todo bien a la hermana de Terelu Campos, que acababa derrumbándose ante lo que escuchaba sobre la persona de confianza de su madre.