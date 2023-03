El cumpleaños de Belén Rodríguez reaviva las tensiones con sus compañeros de 'Sálvame'

La fiesta de cumpleaños de Belén Rodríguez ha revivido las tensiones del pasado con sus compañeros de Sálvame y también ha creado nuevas rencillas entre ellos. La periodista, distanciada de Kiko Hernández y de Carmen Borrego, invitaba únicamente a su celebración a Belén Esteban. Pero, ¿qué pasó en esta fiesta y porque ha molestado tanto a los colaboradores de la tertulia vespertina de Telecinco la presencia de Esteban?

Al parecer, la ganadora de ¡Mira quién baila! mantuvo una extensa conversación con Belén Rodríguez durante la velada y esta última le explicó el motivo por el que había decidido poner punto y final a su relación con la hija pequeña de María Teresa Campos, a la que en el pasado llegó a considerar una hermana. "Dice que ha bloqueado a Carmen porque le tenía miedo".

Unas palabras que han hecho que Borrego rompa su silencio, contando su versión de los hechos. "Iba a ir un programa que yo no tenía nada que ver. Le cancelan su participación y ella me llama y me insulta. Conmigo lo ha hecho mal". De la misma manera, Borrego confesaba que tenía cierto miedo de que Belén Rodríguez llegase a airear detalles de su familia y esfera íntima.

Hay que recordar que Terelu Campos también está muy decepcionada con Belén Rodríguez, puesto que la periodista acusó a su hija, Alejandra Rubio, de filtrar a la prensa los movimientos de María Teresa Campos, completamente retirada de la vida pública. Unas especulaciones muy comentadas y que causaron mucho dolor a la joven colaboradora de Viva la vida.

Además, la primogénita de la mítica presentadora señalaba que Belén Rodríguez fue quién realmente avisó a los paparazzi para que se presentasen en una comida familiar a la que ella también había sido invitada, aprovechándose de la buena voluntad y el cariño que le tiene su madre. Una trama de conspiración en la que habría sido cómplice Gustavo, chofer y hombre de confianza de María Teresa Campos.

El último en pronunciarse ha sido Kiko Hernández, que rompió su estrecha relación con Belén Rodríguez cuando esta reveló en un polígrafo la cuantiosa deuda económica que mantienen. El exconcursante de Gran Hermano tiene muy claro que no piensa perdonar esta traición, pero le manda un claro mensaje: que no empañe su amistad con Belén Esteban a la que considera que está intentando poner en su contra.

Alejada de la televisión, Belén Rodríguez ha vuelto a sonreír al amor. Víctor Sandoval revelaba que la comunicadora ha comenzado un bonito romance con un "chico guapísimo" y daba más detalles de cómo se gestó este noviazgo. "Es maquinista de tren. Se lo presentó una amiga suya que trabaja en Renfe. Está muy ilusionada". Además, dejaba a entrever que ya están compartiendo casa.

