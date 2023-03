La visita de Belén Esteban a Canarias para apoyar a su amiga Anabel Pantoja tras sus ruptura con Yulen Pereira

Anabel Pantoja (36) está atravesando un momento complicado. La semana pasada, la sobrina de Isabel Pantoja confirmaba su ruptura con Yulen Pereira (27). Desde que se anunciase la noticia, la colaboradora no ha dejado de recibir mensajes de apoyo. Una de las personas más cercanas a ella, y la primera que se ha pronunciado al respecto, ha sido Belén Esteban: "Yo sé lo que le ha dicho Yulen a ella y en esta vida es mejor estar sola que mal acompañada. Lo único que le he aconsejado a mi amiga es que mire por ella misma y que sea feliz", señalaba en Sálvame. Ahora, la propia Belén ha querido estar junto a Anabel Pantoja, y se hecho las maletas con destino Gran Canaria, lugar en el que se está refugiando durante estos días y donde se están celebrando los carnavales de Maspalomas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Todos los detalles de la polémica ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira

Además de haber trabajado con ella, para Belén Esteban la prima de Kiko Rivera es su amiga y su confidente. Desde hacía tiempo, la colaboradora le debía una visita a Anabel a su casa de Gran Canaria y, por fin, se ha cumplido. "Disfrutando de mi Anabel", escribía la madrileña en una publicación en su perfil público. La sobrina de Isabel Pantoja, por su parte, también ha compartido con todos sus seguidores una imagen junto a su gran amistad, a quien le ha hecho un recorrido por su casa y le ha enseñado la habitación donde se iba a alojar.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El fisioterapeuta de Isabel Pantoja responde a los rumores que le relacionan con Anabel y aclara qué hay entre ellos

Además, a ellas se les ha sumado un grupo de amigos de Sevilla de la influencer, algo que ha hecho muy feliz a Anabel. A través de las historias de sus perfiles públicos, se ha podido ver cómo estaban disfrutando de estos días de sol, playa, comida y fiesta. De hecho, durante una cena, la prima de Kiko Rivera ha bailado y reído junto a Belén, a quien le ha dedicado unas cariñosas palabras: "Qué bonito es vivir con poco, amiga", escribía en una de sus publicaciones. En un momento dado, la de Paracuellos se ha arrancado a cantar junto a un guitarrista, en el restaurante en el que estaban cenando todos juntos, un hecho que ha hecho que Anabel se lanzase a bailar delante de ella: "Abiertas a contrataciones", bromeaba la influencer.

VER GALERÍA

El planazo de Anabel Pantoja tras romper su silencio y confirmar su ruptura con Yulen Pereira

Su ruptura con Yulen Pereira

La visita de Belén Esteban a la isla donde también vive el exmarido de Anabel, Omar Sánchez, está siendo un soplo de aire fresco para la sobrina de Isabel Pantoja. Y es que, tras confirmarse la ruptura la semana pasada con Yulen Pereira, la influencer ha decidido refugiarse en Gran Canaria. Hace unos días, la propia Anabel Pantoja confesaba en ¡HOLA! que no se esperaba terminar con el esgrimista: "Hay cosas que no te esperas, pero se buscan, su buscan y se buscan... Y al final...", aseguraba. Y continuaba diciendo: "Son cosas que pasan y tampoco tiene que haber un drama. Es verdad que estáis acostumbrados a a ver un drama de mí, pero, sinceramente, estoy bien", admitiendo que no cree que su expareja le haya sido infiel y dejando claro que no quería darle más importancia al asunto.