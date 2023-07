Alejandra Rubio desvela que todavía no conoce al hijo de su primo José María Almoguera

El pasado 4 de junio venía al mundo el primer nieto de Carmen Borrego. El hijo de la colaboradora y su mujer, Paola Olmedo, se convertían en padres por primera vez de un niño llamado Marc. Sin duda, una gran alegría para toda la familia, aunque su nacimiento ha estado marcado por algunas polémicas. Poco antes de que naciera el pequeño se filtraron unos audios en los que la nuera de Carmen Borrego criticaba a Terelu Campos, Alejandra Rubio y a la propia Carmen, motivo por el que el hijo de la colaboradora había preferido mantenerla al margen de todo lo relacionado con el bebé.

A día de hoy, la situación está algo más calmada y Carmen Borrego ya conoce a su nieto. Sin embargo, parece que, hay miembros de la familia que aún no han tenido la oportunidad de verle. Así lo ha confirmado Alejandra Rubio este sábado, en una intervención en el programa en el que ejerce de colaboradora. Tal como ha contado la hija de Terelu Campos, ni ella ni su madre han visto al bebé y ha explicado los motivos que hay detrás de este hecho.

"No tengo ninguna relación con mi primo José", ha dicho Alejandra Rubio tajante al comenzar su intervención. Unas palabras que han generado una gran curiosidad entre sus compañeros de programa. Tanto Emma García, como el resto de los colaboradores han querido saber más sobre el tema. Alejandra no ha tenido reparos en contar cómo son los encuentros familiares. “Fui a su boda, lo felicité cuando nació el niño y me respondió que ‘muchas gracias’, pero no viene a las comidas familiares”, ha aclarado la hija de Terelu Campos, que ha recalcado que la relación con su primo es cordial, pero no fluida.

La colaboradora ha dado un paso más y ha comentado que no ha ido a ver al hijo de su primo porque nadie la ha invitado. "No me voy a presentar a un sitio donde no me han invitado", ha dicho Alejandra Rubio. No obstante, ha asegurado que, en el momento en el que el hijo de Carmen Borrego la avise, ella iría encantada. Algo que, por el momento, no ha ocurrido. La hija de Terelu Campos ha insistido en que, si su primo no la invita, ella no va a hacer nada.

En cuanto a la situación entre Carmen Borrego y su hijo, Alejandra ha asegurado que las cosas no están todavía del todo bien después de que se filtraran los audios, pero ha preferido mantenerse al margen. "Me parece un tema complicado y no quiero sacarlo cuando estamos cenando. Sé que Carmen lo pasa mal. No está solucionado", ha dicho la colaboradora. A pesar de que Alejandra Rubio ha tenido en el pasado varios enfrentamientos con su tía, lo cierto es que ahora las cosas entre ellas están bien y no ha dudado en salir en su defensa. "Carmen ha hecho cosas mal porque no es perfecta pero no se merece esto, lo digo de corazón", ha declarado la nieta de María Teresa Campos, que considera que su tía siempre ha tenido una actitud conciliadora y que siempre ha dado la cara por su hijo, aun quedando ella mal.