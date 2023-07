Carmen Borrego desvela los detalles del gran homenaje que se está preparando a María Teresa Campos

A día de hoy, el objetivo de Carmen Borrego está claro: preparar algo muy especial a su madre, María Teresa Campos. Este es uno de los grandes retos que se ha marcado la excolaboradora de Sálvame, después del cierre del programa. Y es que, desde la familia ya están trabajando para realizar un sentido homenaje en vida a la que fuera presentadora de televisión. La comunicadora ha cumplido recientemente 82 años y actualmente se encuentra en un delicado estado de salud.

"Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje", señalaba la propia Carmen Borrego, añadiendo que era algo en lo que ya estaba trabajando. "Será en Madrid y en una televisión", ha avanzado en la revista Lecturas, sin dar más pistas acerca de qué cadena o grupo se hará cargo del especial. Conociendo la trayectoria de María Teresa Campos, se sobreentiende que se encargará de retransmitirlo Mediaset, aunque de momento no está nada claro. En Telecinco ya presentó programas como ¡Qué tiempo tan feliz! durante casi ocho temporadas; colaboró en formatos como Sálvame; además, también protagonizó un reality, Las Campos. Uno de sus últimos proyectos fue La Campos móvil, en 2021. Este tan solo duró una entrega, porque no tenía suficiente audiencia, en la que entrevistó a Isabel Díaz Ayuso.

Para Carmen Borrego, centrarse en este propósito para su madre es "lo único" que le da "fuerzas y felicidad". De no ser la cadena de Mediaset, la otra posibilidad que se baraja es en la televisión pública. Y es que, María Teresa Campos también estuvo durante un tiempo en La 1, con programas como Pasa la vida, Ésta es su casa, Esta noche o Tardes con Teresa. De hecho, en 2021, la madre de Terelu Campos regresó a la que fue su casa televisiva. Y lo hizo en el espacio Lazos de sangre, para repasar su vida junto a sus hijas. Es por este motivo que también se pueda barajar la opción de TVE para que los espectadores disfruten del homenaje en vida a María Teresa Campos.

¿Cómo está María Teresa Campos?

Durante estas semanas, han sido las propias hijas, Terelu y Carmen, quienes han dado los últimos partes de salud de María Teresa Campos. Según adelantó la mayor, el "deterioro cognitivo" que padece es "muy importante": "Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo", dijo hace poco menos de un mes. La propia Terelu aseguró que intentaba pasar el mayor tiempo posible con su madre: "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano", declaró.

Su hermana Carmen Borrego, por su parte, añadió también que, "la última vez que la vi sonreír fue cuando supo que había sido bisabuela (su hijo José María acababa de ser padre de un niño)". Además, reveló lo que dijo María Teresa Campos cuando le contaron la gran noticia del nacimiento de su bisnieto: "Lo primero que dijo es que la llevaran a conocerlo".