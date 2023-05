Terelu Campos regresa a este programa de TVE justo en la recta final de 'Sálvame'

El final de Sálvame está muy cerca. El espacio de Telecinco dice adiós, después de 14 años en la parrilla televisiva, el próximo viernes 23 de junio. Ante esta situación, el futuro de algunos de los colaboradores es aún incierto y muchos de ellos ya están buscando nuevas salidas para generar ingresos, como es el caso de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos lleva toda una vida en Mediaset. Sin embargo, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ha dado el salto a la televisión pública para participar en uno de sus programas.

¿Cuáles son sus próximos proyectos? Belén Estaban contesta a un mes del fin de 'Sálvame'

En estos últimos años, Terelu Campos no solo ha estado en Telecinco, ya que el contrato que tenía con Viva la vida o Sálvame no le ha impedido colaborar con otros espacios. Por esto mismo, la madre de Alejandra Rubio ha tenido la oportunidad de participar en otros formatos como Mask Singer -en 2020-, MasterChef Celebrity o Lazos de sangre -estos dos en 2021-.

Y ahora, justo en el momento en el que el programa en el que colabora dice adiós, Terelu Campos ha decidido dar el salto a TVE. Concretamente regresa como invitada a las cocinas de MasterChef este lunes 29 de mayo. Así pues, la hermana de Carmen Borrego vuelve a la que un día fue su casa.

De la euforia de los novios al baile de Belén Esteban: los momentazos de la celebración de Raúl Prieto y Joaquín Torres

La última vez que participó en el talent show fue en 2021, en la sexta edición. En aquel entonces, Terelu Campos concursó con la fallecida Verónica Forqué, David Bustamante, Miki Nadal o Juanma Castaño. De hecho, estos dos últimos acabaron siendo los ganadores de esa temporada.

Su accidente en la 'Sálvame Fashion Week'

A pocas semanas de la última emisión de Sálvame, cada día que pasa es igual de emocionante que el anterior. Esa nostalgia ya se palpa en el ambiente, tal y como se pudo comprobar este viernes pasado en la Sálvame Fashion Week. En esta última edición se pudo ver a una Terelu muy emocionada, a pesar de la lesión que sufrió antes de desfilar por la pasarela con los diferentes trajes de la noche. Y es que, la madre de Alejandra Rubio tuvo un pequeño accidente en un dedo del pie y fue atendida por los sanitarios: "Me da igual que me pinchéis. Si me quita el dolor, no me importa, dijo la colaboradora a los médicos. "Lo tengo fisurado como mínimo", les aseguró.

Así ha cambiado la vida de los colaboradores de 'Sálvame' desde el comienzo del programa, hace 14 años

Fue María Patiño la que anunció lo ocurrido: "Lo cuento para que la gente lo valore, es algo que ha ocurrido al inicio del programa. Se ha roto el dedo gordo del pie y ustedes no han notado nada", contó. A pesar del traspiés, Terelu Campos se repuso rápidamente para salir a desfilar sin que nadie notase su dolencia, y para terminar de homenajear como se merecía a la cuarta y última temporada de la Sálvame Fashion Week. El próximo evento de Terelu, antes de que finalice para siempre el programa en el que colabora, será la boda de Kiko Matamoros con Marta López Álamo el próximo 2 de junio, a la que acudirá con su hija Alejandra, pero con la ausencia de su hermana Carmen Borrego.