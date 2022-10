Las primeras palabras de María Teresa Campos tras saber que va a ser bisabuela

Ilusionada, emocionada… los adjetivos se quedan cortos para describir el momento personal que atraviesa María Teresa Campos. El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su mujer Paola Olmedo están esperando su primer hijo, un bebé que la convertirá en bisabuela. Este anuncio la tiene encantada, como ella misma ha confesado. “Recibí la noticia ya hace unos cuantos días o semanas, no sé, cuando ella lo supo, y me la contó mi hija”. La presentadora recordó además que ya había manifestado a José María sus ganas de tener este importante título. “Te voy a contar una anécdota graciosa de mi nieto, porque cuando se iba a casar me llamó y me dijo: ‘Abuela, que me caso’ y yo dije: ‘¡Qué alegría más grande, que quería yo que me hicieran bisabuela!’. Y me dijo: ‘Abuela, yo solo he dicho que me voy a casar’. Al final me ha hecho bisabuela”. Recordemos que José María y Paola se casaron el pasado mes de mayo.

Su hija Carmen está igualmente “muy contenta, porque tiene motivos para estarlo”. No quiso sin embargo extenderse en lo referente a la polémica generada por los audios de la nuera de su hija, en los que hacía valoraciones muy críticas acerca de su familia. “Hay quienes enfangan las cosas, pero ya sabemos dónde estamos cada uno” dijo. A sus 81 años, el próximo nacimiento de este bebé es una noticia excelente para la comunicadora que tiene una relación muy cercana con sus tres nietos, que se refieren cariñosamente a ella como “abu”.

El embarazo de la nuera de Carmen Borrego llega sin embargo en un momento en el que la relación entre ambas está marcada por una cierta tensión. La difusión de unos audios en los que Paola se refería a Terelu Campos y su hija Alejandra de manera muy crítica, provocó la reacción de Carmen en televisión. Explicó que la situación es “muy dolorosa” para todos y se confesó “preocupada”. “No tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana porque no las conoce. Está juzgándolas y hablando como alguien que está viendo la tele y juzga a dos personas que no son de su familia” dijo sobre sus palabras. Le reprochó además que hubiera respondido a ciertas preguntas.

La hija de María Teresa explicó además que, tras hablar con Paola de lo ocurrido, esta se confesó avergonzada y pidió disculpas a la familia. “Todos nos equivocamos, hablamos de más y las cosas se agrandan y se sacan de contexto. La voy a disculpar porque es la mujer de mi hijo y lo que me importa es que sea feliz, esto le va a hacer aprender que no te puedes fiar de nadie ni hablar con naturalidad”. Carmen se dirigió además a su hermana Terelu, con quien hace unos meses tuvo un cierto distanciamiento. “Lamento lo que está ocurriendo, que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo” dijo hace unos días.