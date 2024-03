Paola Olmedo se refugia en su familia tras su reciente ruptura con el hijo de Carmen Borrego

Paola Olmedo está viviendo unos días muy complicados tras conocerse este miércoles su separación de José María Almoguera, dos años después de su boda y nueve meses después del nacimiento de su primer bebé, siendo el propio hijo de Carmen Borrego quien confirmaba la noticia a Semana. Tras poner punto y final a su relación, la empresaria se ha refugiado en su familia.

A pesar de haber acaparado todos los focos durante los últimos días tras saltar a la luz la noticia de su separación, Paola está intentando continuar con su rutina. Este viernes, la estilista se ha dejado ver saliendo de su domicilio junto a uno de sus hijos mayores. Recordamos que antes de darse el 'sí, quiero' con José María Almoguera, estuvo casada y tiene dos hijos con su exmarido. En las imágenes, vestida con un look informal y cómodo compuesto por un vaquero, un jersey blanco y unas botas planas, Paola se muestra sonriente y muy cariñosa mientras se despide del pequeño en el parking del aeropuerto.

A pesar de que no han trascendido las causas de la separación, ambos sostienen que no han intervenido terceras personas. Paola no ha querido entrar en detalles y está intentando continuar con su vida normal. Al encontrarse con las cámaras del programa de TardeAR el mismo día que se supo la información, contestaba al reportero que "estoy bien. No tengo nada que decir. Yo estoy bien. Estamos bien por el niño, claro", han sido sus contundentes palabras. Por su parte, José María Almoguera no quiso contestar a las preguntas de la prensa: "No tengo nada que decir, a mí esto no me va".

Carmen Borrego explica el procedimiento que siguió al descubrir que tenía un hermano que no conocía

Su relación con Carmen Borrego

La separación de José María, que trabaja como ayudante de producción, coincide con la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. La colaboradora televisiva se encuentra desde hace prácticamente un mes en los Cayos Cochinos y actualmente está aislada, en observación médica por el "cuadro de ansiedad que presenta causado por su inadaptación a las condiciones del programa".

Analizamos el estreno de 'Supervivientes 2024': del regreso de Jorge Javier al salto de Carmen Borrego desde el helicóptero

A pesar del distanciamiento que existió al principio entre Carmen Borrego y su nuera, el nacimiento de su nieto trajo la paz a su familia. Fue el marido de Carmen, José María Bernal, quien confirmaba que las cosas se habían suavizado, una reconciliación que llegaba días antes del nacimiento de su primer nieto (en junio de 2023). Posteriormente, la tristeza por la muerte de María Teresa Campos en septiembre de 2023 unía a la familia. Fueron aquellos unos días muy difíciles para todos, pues la pérdida de María Teresa fue un durísimo golpe. Se mostraron unidos en el adiós y la relación madre e hijo parecía haber pasado página tras los malos momentos del pasado. El bautizo de Marc, hijo de José María, volvió a reunirles en noviembre, y madre e hijo se besaron y disfrutaron de aquel día tan señalado para la familia con el recuerdo de María Teresa muy presente.