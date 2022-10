Alejandra Rubio se defiende de las críticas por su nuevo trabajo y recibe el apoyo de su abuela, María Teresa Campos

Alejandra Rubio está viviendo una nueva etapa profesional. La semana pasada, la nieta de María Teresa Campos sorprendía a todos sus seguidores anunciando en su perfil público que tenía por delante un reto profesional fuera de la televisión. En su comunicado, la colaboradora mostraba su alegría y su ilusión por escribir y hacer entrevistas a jóvenes talentos en el diario ABC.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce y la hija de Terelu Campos no lo está pasando del todo bien con este nuevo proyecto que tiene por delante. Y es que, desde que saliese a la luz la noticia, no le han parado de llover las críticas, algo que no ha sentado del todo bien a la joven de 22 años, quien ha salido a escena para defenderse de los malos comentarios que había recibido.

La hija de Terelu Campos ha querido responder a los mensajes tan poco cariñosos que ha recibido durante estos días y ha explicado cómo los ha afrontado: "Yo suelo pasar, sobre todo de los insultos, pero como es algo nuevo para mí y me importa mucho porque me lo estoy currando mucho para hacerlo bien... pues me molesta que juzguen sin ni siquiera verme", se sinceraba algo enfadada la colaboradora en el nuevo programa de televisión, ¡Fiesta! No obstante, Alejandra Rubio ha querido dejar claro que en ningún momento se ha venido abajo: "Estoy genial, ¿eh? no lo he pasado mal en mi casa, ni he sufrido, ni nada de nada", contaba.

Pero el hecho de no pasarlo bien, no quita para que la sobrina de Carmen Borrego no le gusten ciertos comentarios y ha admitido estar cansada de vivir siempre la misma historia, por el simple hecho de ser hija de quien es: "La gente que sin ni siquiera haber leído la entrevista, lo critica porque ser nieta de mi abuela… estoy un poco cansada de todo eso. Cansa, es un poco pesado el mismo tema. Con todo y con ello ha querido contestar a algunos de los comentarios que ha recibido: "Yo no voy de periodista porque no lo soy, pero escribo mis cosas. Escribo, les he gustado y ya está", sentenciaba.

El mensaje de apoyo de María Teresa Campos

Durante su conversación, Alejandra Rubio ha recibido un mensaje de una persona muy especial: su abuela. Además, ella ha sido uno de sus mayores apoyos en esta nueva aventura profesional y ha asegurado haber recibido consejos tanto de ella, como de su madre.

La veterana presentadora le ha querido enviar un cariñoso mensaje en un momento tan complicado para Alejandra en el que no le paran de llegar las críticas: "Te quiero como siempre o mucho más. Así que, ya lo sabes, yo estaré presente en cada cosa que hagas porque me gusta mucho verte, no porque seas mi nieta", le decía su abuela, que continuaba halagando a la colaboradora, "tienes mucha clase y una manera de decir las cosas como yo creo que hay que decirlas". Un mensaje que ha emocionado a la propia Alejandra Rubio, la cual ha aprovechado para contar que su abuela se encuentra bien de salud, a pesar de la edad.