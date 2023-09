María Teresa Campos, la gran ausente en el 58 cumpleaños de su hija Terelu

A pesar de que no son todos los que están, ni están todos los que son, Terelu Campos no ha querido pasar por alto la celebración de su 58 cumpleaños. Acompañada por su inseparable hija Alejandra Rubio, y con la gran ausencia de su madre, quien se encuentra muy delicada de salud, la colaboradora televisiva reunía en un conocido restaurante de Madrid a algunos de seres queridos, entre los que destacaba la presencia de su hermana Carmen Borrego y su sobrina Carmen o la de sus amigos Kike Calleja junto a Raquel Abad o el conocido director de televisión Raúl Prieto junto a su marido Joaquín Torres.

Poniendo al mal tiempo buena cara y mucho color con un conjunto compuesto por una blusa naranja y un pantalón fucsia de lunares, Terelu no ha dudado en atender a la prensa que la esperaba a las puertas del local. "Mi balance del año es tranquilo. Positivo en lo profesional y en lo personal, todo el mundo lo sabe" señalaba la periodista los micrófonos de Europa Press. "Ha habido años en los que sí que he hecho una celebración con muchísimas más personas, pero este año no se da el caso" explicaba la homenajeada cuyas circunstancias personales no son las más propicias para hacer una gran fiesta. "Haré después algo de manera privada, con mis chicas de los jueves, en casa, lo pasaremos fenomenal, pero poquito a poco" añadía.

Terelu, quien confesó que soplaría las velas pidiendo un deseo por su madre, desmintió sutilmente que se hubiera cancelado el documental sobre su familia, aunque tampoco quiso dar demasiadas pistas sobre este asunto. “Alucino con las informaciones, pero bueno. No, no, yo he dicho que yo no sé nada, ni he leído nada, ni sé nada si se habla en pasado, yo desconozco que se hable en pasado" afirmaba algo molesta la colaboradora.

Alejandra, por su parte, también ponía de manifiesto la gran ausencia de su abuela, quien no había acudido a la celebración debido a que ya hace algún tiempo que no sale de noche. "Al final el estado de mi abuela afecta a todos, pero es algo que estamos llevando bien" declaraba la hija de Terelu quien confesaba que aún no había elegido el regalo de su madre.

Carmen Borrego, por su parte, quien ha llegado al cumpleaños de su hermana acompañada de su hija tras dar por terminadas sus vacaciones en Málaga, no ha querido esconder la difícil situación familiar por la que atraviesan y a la que están intentado hacer frente de la mejor manera posible. "Hemos estado esta mañana con mi madre y ahora vamos a cenar tranquilas ninguno estamos para muchas fiestas, es un momento delicado y fastidiado en nuestras vidas, como le pasaría a cualquiera con su madre, ni más ni menos lo hemos dicho muchas veces, nuestra prioridad es ella y que ella esté bien" señalaba Carmen.

"Nos hemos ido turnando las vacaciones y quedarnos con mi madre, como suele hacer todo el mundo cuando hay un problema familiar. Y ya está" puntualizaba la hermana de Terelu, quien ha desmentido así que haya sido el peor verano de su vida tal y como habían apuntado algunos medios. "Hay mucha gente que está peor, vamos a dejar de quejarnos, vamos a ser realistas, tenemos un problema familia que para nosotros es muy fastidiado, pero tenemos otras muchas cosas que otra mucha gente no tiene, no nos vamos a poner a la cabeza de que estamos peor que nadie porque me parece que hay mucha gente que lo está pasando mal en este momento" afirmaba tajante la colaboradora.

En cuanto a cómo encontraba su único nieto, el bebé de su hijo José María Almoguera y su nuera, Paola Olmedo, Carmen se limitaba a decir: “De esas cosas no hablo, pero todo fenomenal, todo perfecto". Cabe recordar que hubo un tiempo en el pasado que madre e hijo estuvieron distanciados y que incluso estuvieron sin hablarse.