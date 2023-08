Terelu Campos se muestra tajante sobre su paso por 'Sálvame': 'Nos hemos hecho mucho daño'

Corría el año 2010, cuando Terelu Campos se estrenaba como colaboradora de Sálvame. Y lo hacía al lado de tertulianos tan conocidos como Rosa Benito, Kiko Hernández o la recordada Mila Ximénez. Desde entonces, la hija de María Teresa Campos ha vivido luces y sombras en uno de los programas más vistos de la televisión. Sin embargo, el espacio de Telecinco llegaba a su fin de forma repentina el pasado mes de junio. Ante este hecho, y después de dos meses de su cancelación, Terelu Campos se ha abierto en canal y ha hablado sobre esta andanza profesional que ha marcado su vida.

Terelu y Alejandra Rubio revelan detalles desconocidos de la delicada situación de María Teresa Campos

Las luces y sombras de 'Sálvame'

De toda su etapa en Sálvame, Terelu Campos ha reconocido que el espacio ha tenido muchos claroscuros: "Las luces han sido crear un formato completamente diferente con personas muy distintas. Y las sombras que nunca fue un programa que hizo amigos. No se construyó para ello, aunque luego nos hubiera venido bien haber tenido uno o dos por lo menos", decía en una entrevista para El Mundo. La madre de Alejandra Rubio ha confesado que el programa que conducía Jorge Javier Vázquez "fue todo menos amable, nunca pretendió serlo". Cabe destacar que Sálvame se caracterizó por ser un formato en el que se destapaban los secretos mejor guardados de todos los personajes de la crónica social y, sobre todo, de sus colaboradores.

El equipo de 'Sálvame', rumbo a Miami para grabar su 'docureality': no te pierdas su divertida llegada al aeropuerto

"Quiso ser un programa gamberro. Y, entre esas gamberradas, seguro que le hemos hecho daño a alguien, eso está claro", se sinceraba. Para Terelu Campos, lo peor de aquella etapa fue cuando se empezaron a atacar los unos a los otros: "Eso fue un arma de doble filo porque nos hicimos daño. Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos que a los demás. De hecho, yo me fui y estuve tres años sin volver", destacaba. La malagueña ha hablado también acerca del abrupto final que tuvo el espacio, ya que tal y como ha asegurado les dejó en "shock": "Tú no puedes hacerles creer a tantos trabajadores que todo iba bien, cuando no te estaban diciendo la verdad. Con la verdad se va a todas partes, por muy dura que sea. Y lo podían haber hecho de una manera más elegante".

Alejandra Rubio desvela que todavía no conoce al hijo de su primo José María Almoguera

Ana Rosa Quintana sustituta de 'Sálvame'

Tras el anuncio del fin de Sálvame, el pasado mes de mayo se comunicaba que Ana Rosa Quintana iba a ser la sustituta del programa por las tardes. Terelu Campos ha opinado acerca del nuevo espacio de la cadena y de la presentadora, asegurando que le "sorprendió" que aceptase el nuevo reto: "Entiendo que cuando uno trabaja para una empresa se ve comprometido a ayudarla. Y yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa".

Terelu Campos explota: ‘Las personas que hacen feliz a mi madre están en la medida de lo posible a su lado’

La salud de María Teresa Campos

Terelu Campos también ha hablado sobre el estado de salud de su madre, María Teresa Campos y ha contado cómo se encuentra: "Muy frágil en todos los aspectos", se sinceraba. La malagueña ha confesado que no lo están pasando nada bien y, por ello, quieren preservar la intimidad de la que fuera presentadora de televisión: "Estamos sufriendo todos. Y tenemos la obligación de proteger y más a esas personas que han dado tanta felicidad a otras. Mi madre tiene derecho a que no se veje su imagen públicamente", sentenciaba.