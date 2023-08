Terelu Campos explota: ‘Las personas que hacen feliz a mi madre están en la medida de lo posible a su lado’

Terelu Campos ha detonado. A la difícil etapa personal que atraviesa motivada por el deterioro cognitivo de su madre, que va en aumento a sus 82 años, se suman las múltiples críticas que ha recibido, vía internet y en diferentes platós, por hablar públicamente de esa faceta de su intimidad. La colaboradora, que acaba de regresar de rodar en tierras americanas el 'docureality' de Sálvame para Netflix, se ha pronunciado y declarado su hartazgo ante la oleada de comentarios negativos recibidos por evidenciar su preocupación ante la delicada situación de salud de María Teresa Campos. Un trance que, según ella, únicamente conocen a la perfección ella y su hermana, Carmen Borrego, y del que considera que nadie más ha de emitir juicios infundados.

Terelu y Alejandra Rubio revelan detalles desconocidos de la delicada situación de María Teresa Campos

Han pasado tan solo unas horas desde que Terelu pusiera sobre la mesa su descontento ante la cantidad de críticas que ha tenido que leer por hablar del estado de salud de su madre por escrito. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la madre de Alejandra Rubio se ha pronunciado a viva voz sobre este asunto, unas palabras que ha transmitido de forma contundente: "Es agotador, ¿sabes? Porque ni te puedes pasar la vida desmintiendo todas las barbaridades, porque es imposible, ni puedes evitarlas, desgraciadamente", ha comenzado diciendo en sus declaraciones, que ha ofrecido al programa Así es la vida vía telefónica, donde su hija desarrolla su labor de tertuliana.

Con la voz resquebrajada pero con actitud tajante, la comunicadora malagueña ha señalado que no está en su mano "que cualquier persona sin escrúpulos diga lo que quiera", por lo que prefiere dejar esas especulaciones, algunas de las cuales han venido por parte de compañeros del medio, relegadas a un segundo plano. Tal y como ha puntualizado, es plenamente consciente de que es algo que no está en su poder ni en el de los suyos, por lo que su postura no es otra que la de restar importancia a esas críticas para dar peso a lo verdaderamente significativo en este complicado momento para su familia. "A mí me vale que las personas que hacen feliz a mi madre están en la medida de lo posible a su lado y en la medida de lo que ella puede y quiere, la palabra fundamental es 'quiere'", ha concluido.

Aunque durante los minutos en los que se ha extendido su intervención ha estado a punto de romperse en más de un instante, en especial en la parte final, Terelu se ha mantenido firme en su postura y se ha despedido agradeciendo la oportunidad de haber podido aclarar esta cuestión que tantos quebraderos de cabeza le está dando. Este mensaje, en el que ha explotado como en pocas ocasiones, llega unos días después de sincerarse en una entrevista concedida a la revista Lecturas en la que confesaba que "no soporta más ver sufrir a su madre" y que la medicina ni siquiera logra el bienestar de la veterana presentadora en la fase en la que se encuentra.

En este complicado contexto de su intimidad, Terelu se prepara para soplar las velas de su 58 cumpleaños, una fecha que llegará el día 31 de este mes de agosto y que, con toda seguridad, pasará junto a su madre. Según confesó, su mejor momento con ella es siempre "cuando llega a casa, nos sentamos la una al lado de la otra, yo le doy la mano, ella apoya su cabeza en mi hombro y se me queda dormida": "En ese momento siento un torbellino de emociones, lloro sin que se de cuenta", puntualizó.

De Miami a México: las mejores imágenes de los colaboradores de Sálvame en su gira por América

Lydia Lozano, de vacaciones en Menorca con Charly a punto de convertirse en una estrella de Netflix