De Miami a México: las mejores imágenes de los colaboradores de 'Sálvame' en su gira por América

Los que fueran colaboradores de Sálvame están viviendo una experiencia apasionante por América, entre Miami y México. Ocho de ellos se encuentran al otro lado del charco, disfrutando de la oportunidad que les ha brindado La fábrica de la tele con el nuevo docureality que están preparando para Netflix. Belén Esteban, Kiko Hernández, Terelu Campos, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, María Patiño o David Valldeperas son algunos de los afortunados que están aprovechando este momento al máximo. Prueba de ello son la cantidad de imágenes que están compartiendo en sus perfiles públicos, y los muchos vídeos que hay de ellos en los diferentes programas de televisión a los que están acudiendo.

Desde Miami, hasta México: desde el programa Siéntese quien pueda estadounidense a la tertulia mexicana Chismorreo. Así está siendo la travesía de los colaboradores de Sálvame. Además, todos ellos se han mostrado muy activos en sus perfiles públicos. Una de ellas, Belén Esteban, no ha parado de compartir con sus seguidores sus mejores momentos. "Mi equipo, 43 personas", escribía hace unos días, enseñando a todos los que forman parte de este increíble viaje. Entre más fotos, en una aparecía abrazando a David Valldeperas en una piscina, y en otra, completamente vestida de rosa, aprovechando el boom de la película Barbie.

Pero no solo Belén ha querido compartir sus andanzas. También ha hecho lo propio Kiko Hernández, que además de estar con los preparativos de la boda, también ha subido alguna foto junto a sus dos amigas, la de Paracuellos del Jarama -con una bonita dedicatoria hacia ella, "después de 14 años... seguimos juntos... y lo que nos queda"-, y María Patiño.

Kiko ha sido uno de los más se ha mojado respecto a lo sucedido con Sálvame en España: "Estamos buscando aquí trabajo, porque nos han echado, han cerrado el programa con unas audiencias brutales", declaraba Hernández en el programa mexicano Vivalavi. Kiko Matamoros también está compartiendo sus vivencias, sobre todo de su paso por Miami, donde recibió la visita de su mujer, Marta López Álamo.

La interesante oferta de trabajo de María Patiño

Los colaboradores están aprovechando tanto la visita a México que, uno de los rostros más visibles de Telecinco, María Patiño, ha recibido una suculenta oferta laboral en ese mismo país. Era el viernes 28 de julio cuando a la presentadora le han ofrecido un puesto de trabajo en pleno directo. Raúl Magaña, uno de los conductores del programa Vivalavi de Canal 6, le preguntó a Patiño si volvía a España o se quedaba. A lo que esta respondía rápido, "no lo sé, tengo 24 horas para decidirlo".

La decisión la tenía que tomar la presentadora, pero el comunicador mexicano le insistía: "¿Pero tu corazón qué te dice?". María, echando balones fuera, "yo es que soy ciudadana del mundo". Aunque ganas para quedarse no le faltan: "Ya en serio, hay tan buen rollo aquí que no estamos acostumbrados. Porque en nuestro programa hay de todo menos buen rollo. Así que no sé lo que haré…", decía, dejando la respuesta en el aire. Cabe destacar que María Patiño continúa al frente de Socialité, el programa de fin de semana de Telecinco.