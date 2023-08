Terelu y Alejandra Rubio revelan detalles desconocidos de la delicada situación de María Teresa Campos

El deterioro cognitivo de María Teresa Campos es cada vez mayor. Así lo han confirmado Terelu Campos y Alejandra Rubio, que han hablado claro sobre la delicada situación en la que se encuentra la presentadora a sus 82 años. La nieta de María Teresa ha confesado en Así es la vida que nadie de su familia exagera al hablar sobre su estado de salud. "Mi madre ha hecho esta entrevista por todos aquellos que dicen que lo estamos exagerando y que no dejamos que mi abuela reciba visitas, pero es que si decimos que no se le puede ir a ver es por algo", señala con tristeza y dolor, haciendo referencia al momento en el que Terelu pidió que por favor no se fotografiase a la matriarca del clan.

"La gente opina sin saber. Esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar. No queremos que se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real", dice Alejandra después de que su madre se haya abierto en canal para desvelar cómo se encuentra y el dolor que sufre al verla así.

"Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo pero al principio fue muy raro", destaca. Del mismo modo, ha hablado también acerca de lo mucho que está sufriendo su tía Carmen Borrego, no solo con este tema, sino también con el no poder ver apenas a su nieto, el hijo de José María Almoguera. "Mi madre ha estado dura y firme en sus palabras. Al leerlo no me lo creía porque ha sido muy clara y Carmen está sufriendo mucho y es su hermana. Me ha sorprendido porque cuando yo tuve el problema con ella siempre estaba hablando sobre la familia, que tenía que estar unida. Es algo duro para todos pero cada uno lo vive de una manera", ha querido recalcar.

Terelu se ha sincerado en una entrevista a la revista Lecturas en la que confiesa que "no soporta más ver sufrir a su madre" y que la medicina ni siquiera logra el bienestar de la presentadora. La mayor de las hijas de María Teresa afirma que llora en silencio porque a pesar de todo María Teresa se da cuenta, las reconoce y sabe perfectamente quienes son. Su mejor momento con ella es "cuando llega a casa, nos sentamos la una al lado de la otra, yo le doy la mano, ella apoya su cabeza en mi hombro y se me queda dormida. En ese momento siento un torbellino de emociones, lloro sin que se de cuenta": Sin embargo, la colaboradora de Telecinco ha llegado a señalar que preferiría que su madre no la reconociera si eso implicase que iba a ser más feliz.

