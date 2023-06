Uno de los pocos amigos que visita a María Teresa Campos devela cómo está y qué echa en falta

Tras una trayectoria periodística de más de 50 años, María Teresa Campos se retiró de la televisión en el año 2021, no convencida del todo, pues para ella el trabajo era su vida. Alejada desde entonces de los medios de comunicación que la llevaron a convertirse en la reina de las mañanas con sus exitosos matinales, la veterana presentadora, de 82 años, apenas sale de casa y si lo hace es para realizarse algún chequeo médico rutinario.

"Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante" declaraba recientemente Terelu. "Ya toca cuidarla, es ley de vida" declaraba su nieta, Alejandra Rubio. "Yo preferiría que no me conociera y que no sufriera. Ver a tu madre hacer cosas... es muy difícil cuidar a alguien así porque nadie nos ha enseñado" añadía su hija Carmen Borrego.

Unas duras declaraciones que ayer mismo cobraban aún más sentido después de que Yusán Acha Frías, director de ¡Qué tiempo tan feliz!, programa que en su día presentó la malagueña, diera la última hora sobre el estado de salud de la presentadora,con la que sigue teniendo contacto y a la que visita con asiduidad. "Teresa está bien aunque su salud mental se ha deteriorado en los últimos meses y tiene un deterioro cognitivo importante" declaraba el director.

"Está en su casa, está tranquila. Tengo la suerte de poder irla a ver. Ella es feliz a ratos. Ve muy poco la tele. Está bien, está tranquila, en su casa, apartada de todo. Vive lo que le ha tocado vivir. Como ha dicho Terelu, tiene un deterioro cognitivo importante y vive día a día", añadió.

Yusán también explicó que lo que más echas de menos Maria Teresa es el calor del público, aquel que le hacía levantarse con fuerzas cada mañana. "Si María Teresa echa algo en falta, más que la tele, es la gente que cuando salía a la calle no le dejaba dar un paso. Lo que más echa en falta es poder salir de casa", acabó explicando el director.

Arropada por su familia y sus seres queridos, la presentadora hace frente a uno de los veranos más diferentes de su vida y todo parece indicar, a diferencia de las vacaciones pasadas, que María Teresa no se desplazará a su Málaga natal para pasar unos días de descanso. Ya que el año pasado, la comunicadora tuvo que poner fin a su estancia en el sur antes de lo previsto debido a un problema de salud.