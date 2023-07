El equipo de 'Sálvame', rumbo a Miami para grabar su 'docureality': no te pierdas su divertida llegada al aeropuerto (MCarraté) Los colaboradores han comenzado a grabar su 'docureality' incluso antes de subir al avión

Aunque el pasado 23 de junio Sálvame se despidió de la televisión trasc atorce años de vida en antena y 3.639 programas emitidos, la aventura no ha terminado para los colaboradores del programa. Ocho de ellos -Belén Esteban, Terelu Campos, Lydia Lozano, María Patiño, Chelo García Cortés, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval- continúan su andanza de la mano de Netflix, con un docureality que les ha llevado a cruzar el charco. De hecho, ya han puesto rumbo a Miami, aunque antes han protagonizado algunas escenas en el aeropuerto, donde la grabación ya ha comenzado, y las imágenes no tienen desperdicio. Dale al play y no te lo pierdas.

