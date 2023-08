Lydia Lozano, de vacaciones en Menorca con Charly a punto de convertirse en una estrella de Netflix

Lydia Lozano, de 62 años, está disfrutando de las vacaciones después de su aventura americana con Netflix. La periodista estuvo dos semanas rodando en Miami y México el nuevo reality de la plataforma, un esperado proyecto en el que también participan Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, María Patiño, Kiko Hernández, Terelu Campos y Víctor Sandoval. "Hemos trabajado mogollón", aseguró a Europa Press antes de poner rumbo a Menorca con su marido Charly, con quien lleva casada 33 años. Según contó, el rodaje estuvo repleto de anécdotas. "Ha sido una experiencia increíble porque no es lo mismo hacer directos que hacer esto. Esto es cine. Vamos a cruzar los dedos para tener éxito. La gente, desde que nos quitaron, está deseando volver a vernos", añadió.

La televisiva, que llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con un look muy veraniego, aseguró que, a pesar de todo lo que ha sucedido, volvería a trabajar en Telecinco. "Es mi casa, no habría cosa que me gustase más". Además, se mostró muy indignada con aquellos compañeros de profesión que se alegraban del final de Sálvame. "Ya me gustaría que Paula Vázquez durara 14 años en televisión. No sé, me sorprendió porque a mí siempre me ha caído estupendamente Paula", dijo. "Es como el actor de la serie de Lydia Bosch (Armando del Río) que dijo que a la hora de Sálvame había que leer más e ir al cine... Yo leo, yo voy al cine, yo me veo todas las series, trabajo mucho y ya está, no sé por qué hay que meterse con nosotros, pero así es la venganza, han quitado la serie, lo siento muchísimo", concluyó con ironía.

Lydia y Charly están pasando unos días con Alejandro Abad, creador y productor de grandes éxitos musicales. Están alojados en su casa y ya se han dejado ver navegando por el Mediterráneo y paseando por Ciudadela.

Después de vacaciones, Lydia asistirá a la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, prevista para el 16 de septiembre en el Ayuntamiento de Melilla, localidad natal del actor. "Yo estoy invitada. La boda va a ser muy divertida", confirmó la colaboradora, al tiempo que aseguraba que su compañero no puede estar más feliz. "Cada vez que tenía wifi, lo perdíamos, pero no a la hora de trabajar. Está muy enamorado y estaba todo el rato hablando con sus hijas y su futuro marido".

El amor de Lydia por Charly

Ella, por su parte, sigue tan enamorada de Charly como el primer día. "Ha sido, es y será el hombre de mi vida. Es mi amante, mi marido, pero, sobre todo, mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene", declaró en Sálvame. La pareja no tiene hijos aunque Lydia "por Charly hubiera sido madre". "Yo con Charly no he necesitado nada más. Yo nunca he tenido ese instinto maternal. Por amor a Charly yo hubiera tenido un hijo con él, pero él me dijo que no, y me volví a enamorar de él", confesó emocionada.