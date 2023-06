Así es Armando del Río, el actor de 'Mía es la venganza' que ha causado un gran revuelo con sus declaraciones sobre 'Sálvame'

El estreno de Mía es la venganza, la nueva ficción de Telecinco para sus tardes, ha estado empañado por las polémicas declaraciones de uno de sus actores protagonistas, Armando del Río. El intérprete zaragozano, de 53 años, ha concedido una entrevista a El Televisero para promocionar la serie y ha opinado sobre el final de Sálvame, programa al que la trama resta tiempo de emisión. ''Yo creo que si vamos a ser los que vamos en vez de Sálvame, nos tendrían que dar las gracias. Hay que cambiar un poco del chip en este país. Dejar temas de Sálvame, no sé si para ver una serie diaria o para leer un libro, pero hay que cambiar el chip", ha dicho. "Si el público veía Sálvame por los líos y los amoríos, lo único que tienen que hacer es engancharse también a estos personajes porque van a tener tela", ha añadido.

- Lydia Bosch nos descubre su nueva serie: 'Mis hijos son mis mayores fans y mis mayores críticos'

Sus palabras han sido muy criticadas por los espectadores de Sálvame, que han recurrido a las redes sociales para compatir su malestar. El 'influencer' Alexsinos, por ejemplo, ha reaccionado así a la entrevista del actor: "La peña que vemos Sálvame también leemos. Y vemos series. Y cine. Y hasta sabemos escribir. Y hablar".

Ante el revuelo causado, Armando del Río se ha pronunciado: "Que yo no juzgo, cada uno que haga lo que quiera, yo tampoco veo series diarias aunque las haga. No me gusta ese programa, pero no le digo a nadie lo que tiene que hacer, doy mi opinión, punto. Igual me metí en un jardín, cierto".

El intérprete ha insistido en que el titular que ha compartido El Televisero ("Nos tendrían que dar las gracias por sustituir a ‘Sálvame'") no es exactamente lo que él dijo. "Entrecomillan mal esta gente, no he dicho exactamente eso, pero qué mas da… Todo tiene un final y 14 años no esta mal, pero nosotros no tenemos nada que ver ahí. Somos otros peones en su ajedrez. En realidad fue una broma pero bueno, que nosotros no entramos para sustituir a nadie, eso lo deciden los jerifaltes de arriba…", ha comentado. También ha matizado estas otras declaraciones: "La frase mía dice: 'No sé si para ver una serie diaria o para leer un libro, pero hay que cambiar el chip en este pais'. No que haya que ver una serie diaria como si fuera mejor que ver Sálvame". Sin embargo, sus explicaciones no han convencido del todo a los fans del programa.

Polémicas a parte, el actor ha participado en series de éxito. Ha sido Suso en Compañeros, médico del Samur en Hospital Central, policía en Sin tetas no hay paraíso, Gustavo en Gran Reserva... Además, ha creado una productora audiovisual y teatral (Cromagnon Producciones S.L.) con su mujer, la actriz Laia Alemany.

Los actores se dieron el 'sí, quiero' el 25 de septiembre de 2010 en Guadalajara, trabajan juntos y son padres de una preciosa niña, Alma, que este verano cumplirá ocho años. Aunque son muy discretos con su vida privada, de vez en cuando se dejan llevar y comparten sus sentimientos. "La más valiente y poderosa de las mujeres que he conocido y a la que amo profundamente", le dice Armando a Laia. Ella, por su parte, responde: "A tu lado siempre".