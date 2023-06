Lydia Bosch, tras el estreno de 'Mía es la venganza': 'Mis hijos son mis mayores fans y mis mayores críticos'

Es una de las intérpretes más queridas y respetadas de nuestro país, no en vano tiene a sus espaldas algunos de los títulos más míticos que ha dado la pequeña pantalla. Lydia Bosch, que el próximo noviembre cumplirá la simbólica edad de 60 años, está de vuelta con una nueva y ambiciosa serie diaria en Mediaset. Con ella hemos hablado sobre esta producción dramática estrenada el pasado lunes en la sobremesa, además de cómo lo están viviendo las personas que más quiere en este mundo.

Porque la actriz barcelonesa se llena de orgullo cuando habla de sus tres hijos: Andrea (31 años), de su matrimonio con el actor Micky Molina; y los mellizos Luis y Ana (20), de la relación que mantuvo con el arquitecto Alberto Martín. Además, hemos recordado con Lydia la inolvidable Médico de familia o el exitazo de Motivos personales, dos de sus grandes trabajos en su dilatada carrera. Mía es la venganza es lo que toca ahora, lo más duro a nivel profesional que ha hecho hasta ahora, según nos confiesa.

Se te ve emocionada con este nuevo proyecto...

Sí, lo estoy, porque tengo la suerte de trabajar en una serie en la que creo firmemente. Y no lo digo porque tenga que venderla o promocionarla por contrato, es que de verdad no hay ninguna duda de que va a gustar y todos hemos puesto el alma en ella.

¿Cuántos capítulos habéis grabado ya?

Hemos rodado la primera temporada y estamos ahora esta semana entre los episodios 85 y 90. Es un pedazo de serie. No te puedo decir otra cosa. El típico culebrón clásico, pero no lo digo de forma peyorativa. Tiene todos los ingredientes para para que sea un éxito y estoy convencida de que lo va a ser, porque al margen de ser una historia de venganza, que ya de por sí te atrapa, habla de otras muchas cosas.

¿Cuáles son esas tramas que explora la serie?

La lucha de clases, los dilemas familiares, los amores, los secretos inconfesables que tienen muchos de los personajes, no solo los principales... A medida que van pasando los capítulos lo vas averiguando y conociendo gente que, en definitiva, viene acompañada por estos elementos universales que hacen que podamos contar una gran historia.

Interpretas a Sonia Hidalgo, pero aún no sabemos si es la buena o la villana...

La serie empieza con un acontecimiento trágico, que el público va a ser cómplice de él, y luego pasan veinte años. Eso provoca que Sonia sea otra mujer de lo que era antes. Se vuelve fría, hermética y segura para que nadie más le haga daño ni le vuelva a traicionar. Entonces, antes de que alguien la pise, ella dará el primer paso y traspasará límites que a lo mejor otras personas no lo harían, porque no quiere que nadie encuentre su debilidad

Resulta toda un incógnita entonces cómo es la protagonista...

Eso es lo bueno, no solo de mi personaje sino de todos los de la serie, que tienen muchas aristas. Por eso, al ser una producción de largo recorrido, eso nos permitirá conocer a cada uno de ellos cada día

La creadora de 'Mía es la venganza' es Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38'), a la que tienes especial admiración

Sí, el guion también es de ella y ha sido magistral porque los primeros capítulos son muy complicados para para fidelizar al público. Tienes que crear muchos ganchos y como siempre lo ha hecho de forma increíble. Vamos a caballo ganador porque ir de la mano de Aurora Guerra es que va a ser un éxito seguro. Además, el elenco es impecable

¿Cómo están viviendo tus hijos este nuevo reto de su madre?

Pues la verdad es que están encantados. Y yo estoy muy tranquila porque ellos son como mi termómetro. Afortunadamente está mi madre, que tiene noventa y tres años, Andrea, de treinta y uno, y Juan y Ana que han cumplido ya veinte. Es decir, son unas edades que que abarcan horquillas diferentes, gustos distintos y todos les ha encantado.

Qué excelente noticia...

La verdad que sí. Lo que pasa que son muy críticos con mi trabajo porque yo siempre se lo pido. O sea, son mis mayores fans y mis mayores críticos. Y vamos, no ha habido ni una sola pega así que voy tranquilísima porque veo que les ha entusiasmado.

¿Nos va gustar tanto como a ellos?

Desde luego que es una serie que engancha y termina siempre con el capítulo en lo más alto, lo que hace que estés deseando saber qué sucede en el siguiente. Además, con la ventaja de que al ser diaria no tienes que esperar una semana sino que mañana mismo ya lo descubres.

¿Veremos a Andrea, Ana o Juan seguir tus pasos como actor actriz algún día?

La vida les va a ofrecer las oportunidades que sean en el momento oportuno, y te puedo decir que mis tres hijos tiene una creatividad brutal. Son unas personas maravillosas y, elijan lo que elijan, siempre van a triunfar porque son muy talentosos.

Echando la vista atrás, desde el legendario Un, dos, tres, donde te diste a conocer hasta tu participación el año pasado en Tu cara me suena, has hecho de todo en el mundo del espectáculo, ¿te queda algo?

Me gustaría volver a hacer teatro y tener la oportunidad de enamorarme de una obra para hacerla quizás, pero ahora con Mía es la venganza creo que voy a tenerlo un poquito complicado. Le auguro larga vida y desde luego hacer una serie diaria es, a nivel profesional, lo más duro que he hecho en en toda mi carrera.

Efectivamente, siempre se ha dicho que hacer un ficción de estas características requiere un esfuerzo enorme

Te exige vivir solo por y para la serie, por lo que tienes que dejar a un lado tus hobbies. Incluso la conciliación familiar es un tanto más dificultosa. Pero bueno, estoy absolutamente encandilada del proyecto y esa es la ventaja que tenemos los actores y actrices que nos dedicamos a esta bendita profesión. Estoy feliz de la vida, por supuesto.

Vuelves además a trabajar para Telecinco, la cadena que tantas alegrías te dio con series como 'Médico de familia' y 'Motivos 'personales'

Hay un seguidor que me mandó hoy un mensaje que me hizo mucha ilusión, cuando me dijo que voy a por la tercera M y va triunfar seguro. Yo no lo entendí al principio y después vi a qué se refería, ya que aludía a la letra por la que empiezan Médico de familia y Motivos personales, al igual que Mía es la venganza... Me dije, ¡pues nada! vamos a por la tercera.

Hablando por último de aquellos inolvidables Nacho Martín y la tía Alicia, ¿por qué no vuelven como están haciendo tantas otras series míticas? ¿A qué están esperando los productores?

No lo sé. Esas son decisiones de despacho pero todos estaríamos dispuestos a hacer ese inolvidable reencuentro. Desgraciadamente hay personas que ya no están con nosotros como Pedro Peña (que daba vida al abuelo), pero si tiene que ser, será.