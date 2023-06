Guiño a 'Motivos personales' y mucha intriga: los detalles de 'Mía es la venganza', la serie de Lydia Bosch que se estrena hoy

Mía es la venganza, con este contundente título las tardes de Telecinco vuelven a la ficción diaria hoy 12 de junio. Ante el inminente final de Sálvame, la franja de la tarde se reorganiza en la cadena con esta atrayente serie que no solo devuelve intriga y misterio a la pantalla sino también a una de las actrices más esperadas. Lydia Bosch (59 años) encabeza el elenco de esta trama con la que además hace un guiño muy significativo a uno de los títulos que marcó su carrera: Motivos personales. Coincide Lydia con la actriz Begoña Maestre, que interpreta en este caso a su yo más joven y que en Motivos personales era la hija del personaje de Lydia. El último capítulo de este título se emitió hace ya 18 años, en 2005, por lo que el reencuentro de ambas artistas es sin duda un regalo.

Ana Martín, hija de Lydia Bosch, modelo revelación

Casualmente hace un par de meses que Netflix ofrece de nuevo las temporadas de Motivos personales, así que quienes siguen a Lydia podrán hacer doblete con estos dos títulos protagonizados por la actriz. “¡Por fin puedo decirlo! Hasta ahora, aunque ya había salido la noticia en alguna web, oficialmente no se había comunicado. ¡Qué feliz locura esto de hacer una diaria! Ya os aviso: Mía es la venganza os va a atrapar. Ya os iré contando. Qué suerte tengo" apuntó hace unas semanas Lydia acerca del ilusionante proyecto que arranca hoy. Sin duda la expectación está servida pues la trama promete.

No ha sido un rodaje fácil sin embargo y no solo por el ritmo de trabajo, sino por la intensidad del personaje. Así lo ha contado ella misma, donde reconoció que, además de dormir poco, “como hay mucho sufrimiento, hubo un momento que notaba que los dedos se le montaban, el ojo se le paraba o tenía taquicardias”. Explicó que no le daba casi tiempo a “recomponerse” pues al llegar a casa tenía que ponerse a trabajar en el rodaje del día siguiente. La actriz ha definido la serie como “un culebrón por excelencia (por la intriga), pero con historias creíbles y llena de verdad” y con un “peso muy grande de emociones como el amor y el odio”. Explicó además que todas las historias son potentes y los personajes, incluso los secundarios, enganchan.

Intriga, amor y venganza

El melodrama, desarrollado en colaboración con la productora Alea Media, cuenta con actores como Natalia Rodríguez, José Sospedra, Elena Furiase, Armando del Río, Fanny Gautier, David Muro, Fátima Baeza, Mariam Hernández, Eve Ryan, Ibrahim Al Shami J., Claudio de la Torre, María Ramos, Miguel Brocca, Gonzalo Kindelán y José Ángel Trigo, entre otros. El argumento comienza con un inesperado accidente en el que un automóvil se precipita en un lago y comienza a hundirse en el agua. En el interior del vehículo se encuentran Sonia y dos niñas pequeñas que viajan en el asiento trasero ajenas al destino que les aguarda.

El tiempo apremia y la mujer, desesperada, trata de liberar a las niñas, hasta que descubre que apenas tiene margen para salvar a ambas. Una de ellas logra salir a la superficie con Sonia, mientras la otra, atrapada en el coche, aguarda impotente la muerte. Dos décadas después del terrible suceso, Sonia es la influyente y poderosa propietaria del exclusivo club deportivo Los Olivos y la niña a quien salvó, Olivia, la hija que a pesar de sus intentos nunca logra satisfacer las expectativas de su madre. Ninguna ha podido olvidar esa trágica tarde y ambas ignoran que el pasado vuelve para destruirlas.

Mario, un joven atormentado a quien aquel desgraciado accidente arruinó su vida y truncó sus sueños siendo un niño, está dispuesto a ejecutar un estudiado plan de venganza para hacer sufrir a Sonia y Olivia tanto como le hicieron padecer a él. Sin embargo, los sentimientos se interpondrán en su camino, llevándole a afrontar un gran dilema: escoger el amor o llevar hasta el final su particular ajuste de cuentas.

A esta dulce faceta profesional, Lydia une un buen momento personal, pues está en una etapa llena de oportunidades y en la que sus tres hijos, Andrea, Ana y Juan, son el mayor de sus pilares. Prueba de la buena sintonía que tiene con ellos es que siempre que tiene oportunidad se deshace en halagos. "La bendición es nuestra por que estés en nuestras vidas, mi amor. Te quiero hasta el infinito y más allá", le decía hace unas semanas a su primogénita, que sopló las velas de su 31 cumpleaños a finales de enero. Mía es la venganza se estrena hoy lunes 12 de junio a las 15.45 horas.