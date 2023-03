La emoción de Lydia Bosch al volver a la televisión con una serie diaria: '¡Qué feliz locura!'

Lydia Bosch regresa a Telecinco por la puerta grande después de tomar cierta distancia con la pequeña pantalla en los últimos tiempos. La intérprete de El Prat de Llobregat es uno de los rostros principales del elenco de Mía es la venganza, la nueva serie diaria de la cadena. En esta historia de amor imposible, venganza y secretos inconfesables, que también está encabezada por los actores Natalia Rodríguez y José Sospedra, está acompañada por compañeras como Begoña Maestre. Precisamente con ella ha vuelto a coincidir tras la reconocida ficción del mismo canal Motivos Personales, uno de sus grandes éxitos profesionales y cuyo último capítulo se emitió hace ya 18 años, en 2005.

Lydia, que ha pasado por el canal en otras ocasiones gracias a ficciones como Médico de familia o La verdad, vuelve para dar vida a Sonia Hidalgo, una mujer enérgica y luchadora perseguida por una terrible tragedia del pasado. "¡Por fin puedo decirlo! Hasta ahora, aunque ya había salido la noticia en alguna web, oficialmente no se había comunicado. ¡Qué feliz locura esto de hacer una diaria! Ya os aviso: Mía es la venganza os va a atrapar. Ya os iré contando. Qué suerte tengo", ha señalado sobre la serie que se está rodando en Madrid.

Este ilusionante proyecto, un melodrama desarrollado en colaboración con la productora Alea Media, llega en un gran momento de su vida en el que está tratando de alcanzar su mejor versión. Ya lo avisó a finales del pasado año, cuando deseó felices fiestas a su comunidad de cerca de 300.000 fans: "Han sucedido cosas muy importantes que van a marcar mi 2023 de forma tremendamente positiva", dijo entonces.

A sus 59 años, la exconcursante de Tu cara me suena se considera una auténtica privilegiada y afortunada por poder vivir este tipo de experiencias. De hecho, este mes lo comenzaba con una sorprendente noticia que compartió con su comunidad visiblemente entusiasmada: "Ayer me enteré a través de vuestros cariñosísimos mensajes de que Motivos Personales se podrá ver de nuevo en Netflix a partir del 15 de marzo. ¡Qué sorpresa tan grande! Los que me conocéis sabéis lo tremendamente orgullosa que me siento de haber formado parte del elenco de esta serie. Menudo equipazo de gente maravillosa en cada uno de los departamentos. A cuál mejor", señaló.

Lydia Bosch revela el motivo de su nueva imagen

Ahora, aquella mítica producción que tantos regalos le trajo a nivel personal y profesional gracias a su papel de Natalia Nadal estará disponible en la plataforma de streaming al mismo tiempo en que vuelve a coincidir en la pequeña pantalla con su admirada Maestre, de 44 años. Pese a que ambas comparten proyecto de nuevo, no lo hacen de igual modo que en aquella ocasión, pues en este caso la actriz da vida al personaje de Lydia en su juventud.

Además de este ilusionante reto profesional, que se suma a las diferentes colaboraciones que acostumbra a realizar en sus redes sociales, Lydia se encuentra en un gran momento personal. Una etapa llena de oportunidades en la que sus tres hijos, Andrea, Ana y Juan, son el mayor de sus pilares. Prueba de la buena sintonía que tiene con ellos es que siempre que tiene oportunidad se deshace en halagos: "La bendición es nuestra por que estés en nuestras vidas, mi amor. Te quiero hasta el infinito y más allá", le decía hace unas semanas a su primogénita, que sopló las velas de su 31 cumpleaños a finales de enero.

Argumento y más detalles de Mía es la venganza

Un automóvil se precipita en un lago y comienza a hundirse en el agua. En el interior del vehículo se encuentran Sonia y dos niñas pequeñas que viajan en el asiento trasero ajenas al destino que les aguarda. El tiempo apremia y la mujer, desesperada, trata de liberar a las niñas, hasta que descubre que apenas tiene margen para salvar a ambas. Una de ellas logra salir a la superficie con Sonia, mientras la otra, atrapada en el coche, aguarda impotente la muerte.

Dos décadas después del terrible suceso, Sonia es la influyente y poderosa propietaria del exclusivo club deportivo Los Olivos y la niña a quien salvó, Olivia, la hija que a pesar de sus intentos nunca logra satisfacer las expectativas de su madre. Ninguna ha podido olvidar esa trágica tarde y ambas ignoran que el pasado vuelve para destruirlas: Mario, un joven atormentado a quien aquel desgraciado accidente arruinó su vida y truncó sus sueños siendo un niño, está dispuesto a ejecutar un estudiado plan de venganza para hacer sufrir a Sonia y Olivia tanto como le hicieron padecer a él. Sin embargo, los sentimientos se interpondrán en su camino, llevándole a afrontar un gran dilema: escoger el amor o llevar hasta el final su particular ajuste de cuentas.

Además de por los ya mencionados intérpretes, en Mía es la venganza Lydia Bosch está acompañada de Elena Furiase, Armando del Río, Fanny Gautier, David Muro, Fátima Baeza, Mariam Hernández, Eve Ryan, Ibrahim Al Shami J., Claudio de la Torre, María Ramos, Miguel Brocca, Gonzalo Kindelán y José Ángel Trigo, entre otros actores que completan el equipo artístico.