Lydia Bosch explica el motivo de su ausencia en la quinta gala de 'Tu cara me suena'

Lydia Bosh, una de las concursantes estrella de la novena edición de Tu cara me suena, ha contado en sus perfiles sociales cuál es el motivo por el que no participa durante la quinta gala del programa. Tras haberse puesto en la piel de varios artistas, la actriz no pasará por el clonador del formato por 'motivos personales'. "La razón de mi ausencia en el programa de hoy fue motivada por un problema muy grave de salud por el que pasó mi madre de forma inesperada", ha escrito la intérprete de Médico de familia, añadiendo que ha querido aclararlo porque se estaba especulando demasiado con el por qué de su falta a la gala de este viernes 3 de diciembre. Además, la también presentadora ha explicado a todos sus seguidores que afortunadamente la afección de su progenitora se ha resuelto con éxito gracias a la operación que le realizaron. "No pudo estar en mejores manos", ha continuado en su perfil, agradeciendo al equipo del formato de Antena 3 por haberle puesto todas las facilidades posibles.

Su madre de casi 92 años y sus tres hijos, los mayores admiradores de Lydia Bosch en 'Tu cara me suena'

Aunque todavía no ha tenido oportunidad de ganar ninguna de las galas, Lydia Bosch ha demostrado que es una de las grandes favoritas de la edición. La intérprete, que se reencontró con Luisa Martín en Servir y Proteger, ha pasado por el clonador de Tu cara me suena para convertirse en Miguel Bosé, cantando Bambú; en Beatriz Luengo, con la que pudo entonar Hawái Girl o en Bebe con su tema Con mis manos. Pero si hay una de sus actuaciones que emocionaron a todos fue la del primer programa, cuando se puso en la piel de Ana Torroja con No hay marcha en Nueva York, un número que la actriz había ensayado mucho y que por culpa de la Covid-19 no pudo hacer como le hubiera gustado.

Sin poder ni hablar de lo emocionada que estaba, Lydia dio permiso a Manuel Fuentes para que contara los motivos por los que su actuación no salió tan perfecta como ella quería. "Ha pasado el coronavirus recientemente y todavía se está recuperando. El número tenía mucha dificultad, pero ella ha querido estar en la primera gala", relató el presentador. "Yo soy muy perfeccionista y además me encanta Mecano porque es mi grupo favorito. En condiciones normales me salía muy bien, pero bueno, lo importante es disfrutarlo", añadió la actriz una vez pudo recomponerse del momento.

Descubrimos a Juan y Ana, los mellizos ‘tiktokers’ de Lydia Bosch, que ya son mayores de edad

Además de contar con el apoyo de su madre, que es una de sus mayores fans, a Lydia también le respaldan continuamente sus hijos con mensajes de gran afecto como el que le dedicaba Juan, el mellizo fruto de su matrimonio con el arquitecto Alberto Martín. "Muy orgulloso de ti, mamá", le escribió su niño tras verla en la noche de su estreno de Tu cara me suena. "¡Y yo de ti, vida mía!", le respondió su progenitora.

