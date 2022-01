Su madre de casi 92 años y sus tres hijos, los mayores admiradores de Lydia Bosch en 'Tu cara me suena' No te pierdas el simpático vídeo de la actriz bailando con sus chicas, Andrea y Ana, que la han puesto al día con los ritmos de moda

Lydia Bosch es una de las concursantes más carismáticas de esta edición de Tu cara me suena. Sus imitaciones de Miguel Bosé, Ana Torroja o Beatriz Luengo han supuesto un enorme reto para la actriz, que lo ha superado con creces. La protagonista de Médico de Familia ha anunciado en su perfil público que no va a estar en la quinta gala por un motivo muy importante: "La razón de mi ausencia en el programa de hoy fue motivada por un problema muy grave de salud por el que pasó mi madre de forma inesperada. Afortunadamente se ha RESUELTO CON ÉXITO gracias a la operación que le realizaron anteayer. Lydia de Buen, la madre de la artista, es su apoyo incondicional y su gran confidente. A punto de cumplir 92 años, su 'marona' como ella la llama, está pasando un año muy complicado. Juntas cogieron el Covid en agosto y la batalla para superarlo fue bastante dura: "Desde el primer momento, NOS COGIMOS FUERTE DE LA MANO y NO NOS HEMOS SOLTADO y así, siendo las DOS UNA, lo hemos CONSEGUIDO. La pesadilla que empezó el 18 de agosto, acaba de terminar". De hecho, en la primera gala de Tu cara me suena, Lydia se emocionaba muchísimo recordando lo duro que ha sido todo. Además de su madre, la que fuera azafata del Un, dos, tres... cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Andrea, de 29 años, y sus mellizos, Ana y Juan, que este año han cumplido la mayoría de edad. Dale al play y conoce a la entrañable madre de Lydia Bosch y a sus tres hijos; sus mayores admiradores en Tu cara me suena.

