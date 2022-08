Lydia Bosch muestra las heridas de su rostro tras sufrir un accidente con un skate

Lydia Bosch ha sufrido un gran susto durante sus vacaciones en Barcelona. La actriz se vio involucrada en un accidente cuando una tabla de skate la golpeó fuertemente en la cabeza, provocándole una aparatosa herida en su rostro. La estrella de Tu cara me suena 5 ha querido mostrar a sus seguidores las curiosas marcas que le han quedado en la frente por el golpe y que afortunadamente no ha tenido mayores consecuencias.

"Qué suerte tengo", han sido las palabras que Lydia Bosch escribió junto a la foto que se tomó frente al espejo junto a un corazón rojo y la L (formas de la cicatrices de sus heridas) y el hashtag "señales que aparecen por un golpetazo de un skate volador con caída libre".

Al ver sus fotos sus amigos y seguidores no han tardado en contestar. "Cuídate mucho", le dice Ali Promesas, un mensaje al que se unen sus otras amigas Genoveva Casanova, la modelo María León, Patricia Cerezo, exmujer de Ramón García, y su hija, Andrea Molina. "¡¡Mamina!! Siempre protegida desde arriba", le dice a su madre haciendo alusión a que no ha habido mayores daños que lamentar.

Revive su niñez en Barcelona

Tras el susto Lydia Bosch continúa disfrutando de sus días de descanso en la tierra que la vio nacer, Barcelona. Días atrás la protagonista de series como Médico de familia, Los Serrano o Lleno por favor revivió algunos de los mejores años de su infancia al visitar su colegio, el Jesús-María de San Gervasio. "Muchos, muchos años hacía que no pisaba ese suelo … que no subía esas escaleras de piedra… Me quede con las ganas de cruzar esa puerta y entrar en mi colegio …", escribió. "En ese momento sentí la necesidad de llamar a María José, mi mejor amiga de la infancia y lo hice....Nos hemos prometido que vamos a quedar para ir juntas de la mano, como hacíamos de pequeñas...Estoy deseando que llegue ese momento…", continuó el relato que acompañó con un vídeo de surecorrido por las inmediaciones del centro que intercaló con algunas fotos de su infancia. Un maravilloso recuerdo tal y como le recordaron sus seguidores, entre ellos su hija Andrea.

Lydia Bosch nació en Barcelona. Su padres, Juan Boquera -fallecido en 2014- y Lydia de Buen Marcè, a la que está muy unida y que ahora tiene 92 años, regentaban una librería llamada Boquera en El Prat de Llobregat. Tal y como Lydia siempre ha reconocido no fue una buena estudiante, pero se esforzaba por sacar adelante cada curso en este colegio de monjas que tan buenos recuerdos le ha traído a su memoria antes de triunfar como azafata de Un, dos, tres, el consurso con el que saltó a la fama y catapultó su brillante carrera como actriz en el cine y la televisión.