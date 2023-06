José Sospedra (de 'Mía es la venganza') nos cuenta cómo ha sido grabar con Lydia Bosch: 'Era fan de 'Médico de familia' y ahora trabajo con ella'

Por sus venas corre adrenalina pura y es la definición casi perfecta del 'Carpe Diem'. Popular por interpretar al alter ego de Nacho Palau en la serie Bosé, dar vida a Julio Serrano en la serie Bandolera o por meterse en la piel del teniente Ruiz en Tierra de Lobos, el curriculum de Jose Sopedra es tan inmenso como sus ganas de comerse el mundo. Amante de la fotografías, de los viajes y de la libertad que le da ponerse a los mandos de su Harley, este valenciano, de 35 años, se encuentra interpretando "el papel de su vida" dando vida a Mario Costa en la serie de las sobremesa de Telecinco Mía es la venganza, en la que comparte protagonismo con Lydia Bosch.

- Tan solo se han emitido cinco capítulos de Mía es la venganza y la acogida ha sido bastante buena. ¿Os esperabais algo así? ¿ Hay alguna posibilidad de una segunda temporada?

Con la emisión del primer episodio estábamos todos bastante inquietos, pero la audiencia fue muy buena. Todo el mundo está muy contento con los datos registrados, aunque de momento no se ha hablado de la posibilidad de hacer una segunda temporada.

- En la vida real qué rasgos compartes con tu personaje, ¿eres tan vengativo como Mario?

La verdad es que compartimos poco. Yo no soy rencoroso, ni vengativo y de hecho se me olvidan las cosas bastante rápido. Yo no guardo rencor. Sin embargo, Mario es un tipo que busca venganza pero lo entiendo porque de pequeño le pasaron ciertas cosas que le llevaron a convertirse en un desgraciado, por eso lo único que le mueve, el motor de su vida, es poder vengarse de la persona que le hizo tanto daño . Yo no soy de esa opinión. O sea, yo no soy así. Yo prefiero pasar página y olvidar, pero puedo llegar a empatizar y entender que Mario sea así, aunque no creo que la venganza sea la solución para hacerte sentirte mejor.

- ¿Cómo ha sido trabajar junto a Lydia Bosch? ¿ qué destacarías de ella?

Ha sido maravilloso. Yo me he criado viendo Médico de familia y a Lydia Bosch. De hecho recuerdo que mis padres me mandaban a dormir y yo me asomaba detrás de la puerta del salón, porque para mí esa serie era lo más. Así que trabajar junto a ella ha sido "wow", ha sido fantástico. Además ella es encantadora, es un amor y compartimos secuencias superbonitas. Estoy superfeliz de poder compartir el trabajo con ella.

- ¿Qué esperas de este nuevo papel?

Pues yo ya no idealizo. Dejo que las cosas vayan pasando. Porque en otras ocasiones he pensado con "este personaje" espero desmarcarme o que me salga más trabajo y resulta que no ha pasado nada y con los que pensé que pasarían sin pena ni gloria he tenido mayor repercusión. Así que me dedico a poner toda mi energía en cada uno de mis papeles y hacerlo lo mejor que pueda con cada uno de ellos. Ahora estoy dedicado 100% al personaje de Mario y lo que tenga que venir después, pues ya vendrá.

- Has hecho teatro, cine y televisión. ¿Con qué te quedas?

Es muy difícil. Es como si me das a elegir entre papá y mamá. Es muy complicado. Cada formato, cada medio, tiene sus cosas buenas y cosas malas. Yo empecé desde muy jovencito haciendo teatro y fue lo que me llevó a querer ser actor y después he tenido la suerte de hacer cine y televisión. Lo que más me gusta del teatro es que es el origen, es la base, es estar en contacto con el público y estar presente todo el tiempo. No hay lugar a equivocarte nunca. Tienes que salir de un error de la forma más elegante que puedas, no hay corte para retomar.

Del cine lo que más me gusta es saber como es el personaje, el ir construyendo e ir probando cosas y si te equivocas no pasa nada y luego está la posibilidad de trabajar con directores potentes y actores de renombre.

Y la televisión es un es un entrenamiento actoral impresionante y mucho más en una serie diaria. Estás abierto a todo lo que pueda pasar, es decir, eres como un cuatro por cuatro en televisión, porque, te puede fallar un actor un día y tienes que hacer todo el plan de rodajey lo tienes que hacer en cinco minutos. Además con la televisión abarcas a mucho más público.

- Y, ¿cuál fue el proyecto para el que más te sorprendió que te llamaran?

Pues la verdad que para este, para ‘Mía es la venganza’ , porque me llamaron un viernes y el lunes tenía que ya estar grabando, así que me leí el guión durante el fin de semana. Fue todo muy rápido. Habían hecho el casting hace ya tiempo y yo no había formado parte de él, así que que te llamen super rapido para para hacer la prueba, la verdad es que fue bastante inesperado.

- Además de la interpretación, cuáles son tus otras pasiones

Tengo muchos hobbies que ahora mismo tengo aparcados porque no tengo tiempo para nada, pero me encanta viajar y de hecho más de una vez lo he hecho solo. En 2017 recorrí solo Centroamérica. Compré un billete de avión para Costa Rica, cogí una mochila y durante cuatro meses estuve recorriendo esta zona, conociendo sitios y gente.Fue maravilloso. Además otra de mis pasiones es montar en moto. He recorrido Portugal, parte de los Pirineos y he hecho la ruta 66 de Chicago a Santa Mónica.

- ¿A quién consideras tu compañero de viaje por excelencia?

Pues depende. Para viajar en moto me quedo con mi padre, en otras ocasiones prefiero viajar solo ya que te permite conocer más gente y otras veces pues acompañado ya que viajar es compartir algo con esa persona. Así que depende del momento de mi vida en el que esté prefiero viajar de una forma o de otra.

- ¿Qué papel sueñas con interpretar? ¿El papel de tu vida está aún por llegar?

Creo que con Mario he hecho un gran personaje y eso me da mucha tranquilidad, pero yo siempre busco más, aunque no podría decir un personaje en concreto o un papel que me gustaría interpretar. Ahora solo puedo decir que este personaje de Mia es la venganza lo estoy disfrutando muchísimo y que lo estoy descubriendo día a día, cada vez le encuentro más matices y es un personaje que tiene más capas de las que yo creía. Así que de momento cada papel que voy haciendo es para mí el más importante.

- ¿Consideras que en la vida hay que tener suerte o que hay que salir a buscarla?

Yo soy de los que piensa que cada uno se la tiene que buscar. Existir, existe, pero tiene que pillarte preparado, ya que si te quedas esperando en casa a que te llamen, pues, suerte, espera, porque no va a pasar. Hay que salir a buscarla y sobre todo para que cuando llegue ese momento que muchos llaman suerte estar preparado para dar la cara.

- ¿Cuál es la película que nunca te cansas de ver?

Hay muchas, pero si tuviera que elegir una te diría, una que me marcó mucho que es Alabama Monroe, es un dramón belga que no me canso de ver. Y después Pulp Fiction o cualquiera de Tarantino o Martin Scorsese.

¿Y la serie que te hubiera gustado protagonizar?

¿Tu actor español preferido?

Tengo bastantes actores que me gustan muchísimo. Javier Bardem, Luis Tosar, Luis Zahera y Manolo Solo.

¿Y fuera de nuestras fronteras con quien te quedas?

Christian Bale, Daniel Day-Lewis, Robert de Niro…

Un lema del que tiras cuando te fallan las fuerzas…

Pues si se me cierra una puerta, creo que se abrirá una ventana, es algo así como pensar si por aquí no es, voy a buscar otro camino. No soy una persona de rendirme a la primera, soy bastante cabezón y cuando quiero algo voy hasta el final.

Cuéntanos… ¿Cuál es el siguiente proyecto que tienes entre manos?

De momento voy pasito a pasito. Obviamente tengo proyectos personales y laborales que quiero conseguir pero he aprendido a no pensar en el futuro y disfrutar del presente aunque eso suponga ponerme algunas metas y eso es lo que me ha llevado a conseguir lo que quiero. He aprendido a tener calma, paciencia y a aprovechar al máximo lo que tengo en el "ahora".