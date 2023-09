Ana Rosa Quintana, en su reaparición tras las vacaciones, manda un emotivo mensaje a María Teresa Campos y su familia

Están siendo horas muy duras para la familia Campos. La salud de María Teresa, que fue ingresada de urgencia en el hospital Jiménez Díaz de Madrid este domingo 3 de septiembre por la mañana, se encuentra en estado grave, una situación que ha empeorado en las últimas horas, tal y como reza el último parte médico emitido por el centro. En este doloroso contexto, en el que familiares y amigos están arropándola y pendientes de ella y de su evolución en todo momento, su compañera Ana Rosa Quintana ha querido mandarle un cariñoso y emotivo mensaje de ánimo desde la distancia y a las puertas de dar comienzo a su nueva aventura profesional en la cadena donde ambas son referentes.

Un homenaje muy emotivo

Desde Vitoria, donde desde este lunes y hasta el próximo domingo 10 de septiembre tiene lugar el icónico FesTVal que desde 2009 acoge los principales estrenos de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno, la 'reina de las mañanas' ha rendido un sentido homenaje a la matriarca del clan Campos, quien considera que "ha habierto camino a muchas otras mujeres" en el medio, tal y como ha reconocido a Europa Press. "Lo primero que quiero hacer es, desde aquí, mandar un abrazo enorme a las hijas, a la familia y a todo el entorno de María Teresa Campos, que está en un momento complicado, en un momento difícil", ha empezado diciendo visiblemente emocionada y ante el público del auditorio la protagonista de la ponencia, que se disponía a presentar su nuevo proyecto profesional: TardeAR.

"Desde aquí, simplemente, rendirle un homenaje", ha continuado. Un precioso gesto con la veterana periodista, de 82 años, a quien se ha referido como "una de las grandes": "De ella hemos aprendido mucho. Ha abierto muchos caminos y, verdaderamente, es muy joven, así que yo espero que supere esta crisis. Simplemente, a modo de homenaje a María Teresa Campos", ha concluido antes de dar comienzo a la puesta de largo del nuevo magacín de tarde de Mediaset que dará el pistoletazo de salida en la parrilla este viernes 8 de septiembre, a las 17:00 horas.

Puesta de largo de TardeAR

En la cuenta atrás para ofrecer a sus entregados y fieles espectadores su mejor versión en calidad de 'reina de las tardes', Ana Rosa, que ha disfrutado hasta hace escasos días de los últimos coletazos de la época estival en su querido Sotogrande junto a los suyos, ha presentado su nuevo proyecto en la capital vasca. En esta jornada, su reaparición tras las vacaciones, ha posado frente a las cámaras con la mejor de las sonrisas y enfundada en un estilismo cargado de personalidad y fuerza en el que el print de leopardo ha sido el indiscutible protagonista. Ilusionada y eufórica con lo que está por venir en tan solo cuatro días, ha dado algunas pinceladas del formato, como que frente a los focos se pondrá "todo aquel que tenga algo que decir".

Mientras Laura Madrueño tendrá una sección enfocada a la climatología, Miguel Ángel Nicolás se encaminará hacia el estilo, Beatriz Archidona lo hará en lifestyle, Jorge Luque en emociones, Antonio Hidalgo en humor y Manu Marlasca en investigación. Otros populares rostros como Alaska y Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Javier Sardá, Judith Mascó, Cristina Cifuentes, Cristina Tárrega o las influencers Ángela Rozas y Marina Rivers, a quienes Ana Rosa considera "gente con ideas muy claras", también intervendrán en calidad de "colaboradores VIP". En cuanto a sí misma, ha confesado que "de verdad, me quiero divertir porque creo que me lo he ganado" tras casi dos décadas liderando la mañana.

