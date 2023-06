El reencuentro de Laura Madrueño en el aeropuerto con su familia y su marido entre abrazos

Loading the player...

Supervivientes 2023 encara ya su recta final. Los concursantes del formato han abandonado los Cayos Cochinos y han puesto rumbo a España, al igual que Laura Madrueño. La presentadora ha aterrizado en el aeropuerto madrileño y allí se ha reencontrado con sus seres queridos. No han faltado los abrazos a su familia y el apoyo de su marido, Álvaro Puerto, con quien se casó hace un año. Por su parte, Laura ha declarado que vuelve encantada de Honduras, feliz por todo lo que ha vivido: "Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida profesional, he aprendido mucho", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas. La presentadora

